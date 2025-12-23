기사 검색
‘호랑이 상담가’ 이호선, 이상순 앞에선 찐팬 모드…“이효리 부럽다”

입력 :2025-12-23 10:17:51
수정 :2025-12-23 10:17:51
사진=SNS 캡처
‘호랑이 상담가’로 알려진 이호선이 방송에서 이상순을 향한 팬심을 고백했다.

지난 22일 채널A ‘절친 토큐멘터리 - 4인용식탁’에는 이호선 상담가가 출연해 절친인 아나운서 이재용, 코미디언 정선희, MC 박경림을 초대했다.

함께 출연한 이들은 “이호선이 호랑이 같은 면 뒤에 소녀 감성을 갖춘 사람”이라고 언급했다.

정선희는 “(하루는) 라디오가 끝나고 엘리베이터를 탔는데 동시간대에 이상순씨가 진행한다. 퇴근 시간이 같으니까 같이 탔는데, 이호선이 없어지고 소녀가 돼서 ‘팬이에요’ 하더라”라며 목격한 내용을 전했다.

MC 박경림이 이를 듣고 “이상순 씨 팬이냐”고 질문하자, 이호선은 수줍어하며 “저 완전 팬이다. 부끄럽다”고 답했다.

이어 “내가 세상에서 두 남자를 좋아하는데 한 남자는 내 남편이고, 또 다른 남자는 이상순씨”라고 털어놨다.

이호선은 “남을 부러워하지 않는 게 자랑”이라면서도 “이효리씨가 부럽다. 이상순이랑 산다”라고 고백해 웃음을 자아냈다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
