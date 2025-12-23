기사 검색
40대女 “의사·변호사만 만나도 안 끌려 고민”…서장훈 “자랑하러 나왔나”

입력 :2025-12-23 10:53:01
수정 :2025-12-23 10:53:01
사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 캡처
사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 캡처


연애가 고민인 40세 여성의 사연이 소개됐다.

22일 방송된 KBS Joy 예능프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에서 최나래씨는 “마흔인데 소개팅이 전문직들만 들어온다. 의사, 변호사, 교수님”이라며 “그런데 끌리지 않고 호감이 안 생긴다”고 고민을 전했다.

서장훈이 “자랑하려고 나왔냐”고 묻자, 최씨는 “진짜 저는 고민이 돼서. 끌리지 않고 호감이 안 생겨서”라고 답했다.

이어 최씨는 “결혼을 빨리하거나 그러고 싶지 않아서 관리하고 친구들 만나는 걸 더 좋아했다”고 말했다.

이수근이 “친구들은 다 결혼 했을 것 아냐”라고 묻자, 최씨는 “네. 이제는 소개팅도 조금 줄어들었다”고 했다.

사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 캡처
사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 캡처


그는 “살면서 연애를 다섯 번 미만으로 했다. 의사 3명에 소방관, 경찰관”이라고 말해 보살들을 놀라게 했다.

마지막 연애 상대를 묻자 최씨는 “한의사”라고 답했고, 서장훈은 “양의, 한의 다 만났다”고 반응했다.

최씨는 또 “20대 때 의사 두 분을 만났는데 뭘 해도 예쁠 때라 그때는 대시(호감 표현)도 많이 받고 소개도 많이 받았다”고 말했다.

이어 “직업은 좋은데 고지식하고 계산적”이라며 “제가 그 라이프스타일을 맞추기 어려웠던 것 같다”고 설명했다.

이에 서장훈은 “직업이 문제가 아니라 그 사람에 대해 먼저 속단하고 편견을 가지면 사람 만나기 어려워진다”고 조언했다.

뉴시스
