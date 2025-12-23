기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“모솔인 나도 성공”…‘170㎝·C컵’ 예비신부 신상 올려 번따방 운영한 공무원

입력 :2025-12-23 15:17:27
수정 :2025-12-23 15:18:20
사진=채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처
사진=채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처


예비 신랑이 예비 신부의 신상을 유포해 ‘번따방’ 수강생을 모집한 충격적인 실화가 공개됐다.

22일 방송된 채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 속 ‘사건 수첩’ 코너에서는 “여러 남자로부터 스토킹을 당하고 있다”는 여성 의뢰인의 사연이 공개됐다.

카페를 운영 중인 의뢰인은 “두 달 전부터 제 신체 사이즈는 물론, 이름과 나이, 출신 학교와 사는 곳까지 알고 있는 남자들이 매장을 찾아온다”며 극심한 공포를 호소했다.

이후 그들 중 한 남자로부터 의뢰인의 신상 정보가 인터넷에 유포됐다는 사실을 알게 됐다. 의뢰인은 “집착이 심했던 헤어진 전 남자친구가 결혼 소식에 앙심을 품고 저지른 일이 아닐까 싶다”며 의심했지만, 진실은 전혀 다른 곳에 있었다.

탐정단의 추적 끝에 밝혀진 범인은 다름 아닌 의뢰인의 예비 신랑이었다. 29살까지 모태솔로였던 예비 신랑은 친구의 소개로 유명한 번따 강사를 알게 됐고, 2년간 코칭과 실전 훈련을 거치며 실력을 쌓았다.

그 결과 키 170㎝의 뛰어난 외모에, 학벌과 경제력까지 갖춘 이른바 ‘고등급 여자’인 의뢰인을 만나게 된 것이었다. 하지만 번따 강사가 여전히 자신을 하수 취급하자 앙심을 품고 별도의 번따방을 만들었고, “여러분도 이런 여자 만날 수 있다”며 의뢰인의 사진과 신상을 공유해 수강생을 모았다.

모든 사실을 알게 된 의뢰인은 결국 파혼하고, 구청 공무원인 예비 신랑의 직장에 이 사실을 알려 복수했다.

일일 탐정으로 함께한 그룹 ‘러블리즈’ 미주는 솔직한 ‘번따’ 경험담으로 재미를 더했다. 미주는 “그런 분들은 주로 다급하게 뛰어와서 번호를 물어본다. 그러면 휴대폰이 없다고 거짓말을 했다”고 털어놨다.

이어 “제가 아이돌이기도 했고, 생긴 것과 다르게 그런 만남을 별로 안 좋아한다”며 자연스러운 만남을 선호하는 ‘자만추’ 성향을 밝혀 공감을 자아냈다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
예비 신랑이 신상을 유포한 목적은?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연
“아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

“아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다
심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전
안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”
정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말
“때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

“때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
17년 만에 ‘뉴스쇼’ 하차…김현정, 떠나는 이유 직접 밝혔다

17년 만에 ‘뉴스쇼’ 하차…김현정, 떠나는 이유 직접 밝혔다
인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표
2025년 12월 23일

2025년 12월 23일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  2. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

  5. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공