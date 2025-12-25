기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

29기 영철, 데이트서 “잘 선택해라. 나 만나면 인생 어려워진다”

입력 :2025-12-25 11:04:21
수정 :2025-12-25 11:04:21
사진=SBS플러스, ENA 예능 ‘나는 솔로’ 캡처
사진=SBS플러스, ENA 예능 ‘나는 솔로’ 캡처


29기 영철이 독특한 매력을 보였다.

24일 오후 방송된 SBS플러스, ENA 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에서는 29기 영철이 호감을 갖고 있는 영숙에게 데이트를 신청했다. 영숙이 영호에게도 선택받으면서 2 대 1 데이트가 됐다.

이 자리에서 영호가 “마음에 있다는 두 명이 우리 둘이냐?”라며 궁금해했다. 이어 “여기 와서 있으니까, 마음이 빨리 커진 것 같다”라고 영숙에게 직진했다.

이후에도 영호가 “한 분에게만 쌈을 싸서 먹여 주고 싶다”, “난 마음에 들면 직진하는 경주마 스타일”이라는 등 계속 고백했다. 또 영철에게 “영숙이 매력적이라서 계속 알아가고 싶지 않냐?”라고 묻기도 했다.

사진=SBS플러스, ENA 예능 ‘나는 솔로’ 캡처
사진=SBS플러스, ENA 예능 ‘나는 솔로’ 캡처


그러자 영철이 입을 열었다. “너무 알았어. 매력에 빠진다, 빠져. 난 수영도 못하는데 빠지면 되겠나?”라며 섬세한 영호와는 달리 거친 매력을 뽐내 웃음을 샀다.

영호가 영숙에게 “우리가 색깔이 너무 다르다고 생각한다. 이렇게 자극적인 걸 좋아해도 되는 거냐?”라고 너스레를 떨었다. 영숙이 “아~ 너무 극과 극이라서? 내가 고민하는 것도 극과 극이라서 그냥 (지금 속마음은) ‘노코멘트’ 하겠다”라고 밝혔다.

특히 영철이 “잘 선택해라. 나 만나면 어려워진다, 인생!”이라고 갑자기 큰소리쳐 MC들을 깜짝 놀라게 했다. 이 밖에도 영철의 독특한 성향을 보여주는 아리송한 발언이 이어져 영숙과의 관계 발전에 궁금증을 높였다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
영철이가 영숙에게 한 말은?
인기기사
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”

“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”
“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다

“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다
“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’

“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’
“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’

“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’
생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다

생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다
“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵

“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵
“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’

“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’
“안면거상 수술로 얼굴 싹 고쳐” 충격…‘67세’ 심형래, 대체 무슨 일?

“안면거상 수술로 얼굴 싹 고쳐” 충격…‘67세’ 심형래, 대체 무슨 일?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,