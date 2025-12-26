기사 검색
양세형 “아버지 서울대 출신”…천재 같았던 일화 공개

입력 :2025-12-26 09:36:19
수정 :2025-12-26 09:36:19
사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처
사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처


코미디언 양세형이 자신의 아버지가 서울대 출신이라고 했다.

양세형은 25일 방송한 MBC TV 예능프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서 서울대학교 인근 임장을 갔다가 서울대 관련 얘기를 했다.

양세형은 “서울대 임장할 때는 정작 서울대 출신 제작진이 없었다”고 했다. 주우재는 제작진을 향해 “우리 중에 서울대 있냐. 마치 있는데 안 간 것처럼 얘기한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처
사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처


양세형은 그러면서 아버지가 서울대를 나왔다고 했다.

그는 “아버지가 서울대 농대 출신이다. 저와 동생은 안 나왔지만 아버지는 나오셨다”고 말했다.

양세형은 아버지의 천재 같은 모습을 떠올리기도 했다. 그는 “아버지는 제가 고등학생 때까지도 수학을 제일 잘하셨다. 난해한 수학 문제를 암산으로 척척 풀어주셨을 정도”라고 말했다.

다만 서울대 출신 아버지의 교육관은 완전한 방목형이었다고 했다.

김숙이 “아버지가 공부를 시키지 않았냐”고 묻자 양세형은 “아버지는 유복한 집안에서 자라 과외도 받으며 공부했던 분이지만, 우리에겐 ‘하고 싶은 거 다 하라’고 하는 스타일이었다”고 말했다.

또 “아버지는 본인이 공부를 잘해서인지 우리에게 강요가 없으셨다. 덕분에 동생 세찬이와 나는 산으로 들로 뛰어다니며 마치 모글리처럼 자유롭게 자랐다”고 했다.

뉴시스
