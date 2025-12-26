기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황

입력 :2025-12-26 14:08:17
수정 :2025-12-26 14:08:17

채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 26일 방송

사진=채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 캡처
사진=채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 캡처


‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 이상인 가족의 근황이 공개된다.

26일 방송되는 채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 연말 특집 3편에서는 ‘배우 이상인과 3형제는 달라졌을까?’라는 이야기로 꾸며진다.

선공개 영상에서는 7개월 만에 다시 만난 이상인 가족의 근황이 공개된 가운데, 겨울을 맞아 삼 형제가 생애 첫 김치 담그기 도전에 나섰다. 가족들 주변에는 절인 배추와 무, 각종 양념이 가득 쌓였다.

이어 부모님을 도와 씩씩하게 김장을 마무리하는 삼 형제의 모습이 보여 흐뭇함을 자아냈다. 특히 매운 김치도 거침없이 맛보는 만 4세 셋째의 ‘김치 먹방’에 모두가 깜짝 놀랐다고.

사진=채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 캡처
사진=채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’ 캡처


김장을 마친 저녁, 김장 날엔 꼭 빠지지 않는 수육이 식탁에 오르며 가족의 식사가 이어졌다. 직접 담근 김치와 함께 화기애애한 식사를 즐기던 중, 동생들과 달리 김치에 손을 대지 않는 첫째의 모습이 눈길을 끌었다. 이를 지켜보던 이상인은 첫째에게 단호하게 한마디를 건넸고, 식탁 위는 일순간 긴장감이 흘렀다. 과연 즐거운 김장 날 이상인과 첫째 아들 사이에 무슨 일이 생긴 것일지 궁금증이 커진다.

또한 오은영 박사에게 자폐 스펙트럼을 진단받았던 첫째의 현재 학교생활 모습도 전해졌다. 진단 이후 첫째는 7개월 만에 눈에 띄게 의젓한 모습을 보였다고 해 그의 근황에 더욱 이목이 집중된다.

이전 방송에서 첫째는 알아듣기 힘든 말을 하며 소리를 질러 좀처럼 소통이 어려운 상태를 나타냈다. 또 학교에서 바지를 내리려는 듯한 이상 행동까지 보인 바 있다.

‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’는 이날 오후 8시 10분 방송된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이상인 첫째 아들이 오은영 박사에게 받은 진단은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명

“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명
‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다
제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”

제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”
‘55세’ 조혜련, 폐경 고백 “욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘”

‘55세’ 조혜련, 폐경 고백 “욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘”
“살려주세요, 후회합니다” 정희원, ‘스토킹’했다던 여성에 문자메시지

“살려주세요, 후회합니다” 정희원, ‘스토킹’했다던 여성에 문자메시지
“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란

“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란
“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女

“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女
“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견
혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연

혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,