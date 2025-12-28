기사 검색
‘유부남’ 정우성, 이영자에 플러팅 “내 매력에 갇혀라”

입력 :2025-12-28 16:52:42
수정 :2025-12-28 16:52:42
MBC TV ‘전지적 참견 시점’
MBC TV ‘전지적 참견 시점’


배우 정우성이 개그우먼 이영자의 마음을 흔들었다.

이영자는 27일 방송한 MBC TV ‘전지적 참견 시점’에서 정우성과 현빈을 마주하니 “할 말을 잊었다. 정신이 혼미해질 것 같다”고 털어놨다.

특히 이영자는 “정우성 씨와 단둘이 대화하기 너무 힘들다. 계속 나만 본다. 현빈 씨도 그렇다. 얘기하는 상대 눈을 계속 본다”며 부끄러워했다. “지금 봐라. 빠져나갈 수가 없다”고 하자, 정우성은 “에잇 (내 매력에) 갇혀라”며 너스레를 떨었다.

크리에이터 풍자는 “정우성, 현빈 씨 눈빛이 똑같다”며 “잘생긴 사람들이 가진 눈빛이 있나 보다”고 말했다.

정우성은 지난해 11월 모델 문가비와 사이에서 혼외자를 인정했다. 두 사람은 2022년 한 모임에서 처음 만난 것으로 전해졌다. 문가비는 2023년 6월 임신, 지난해 3월 출산했다. 이후 정우성은 친자 검사를 했으며, 결혼 문제를 놓고 갈등을 빚은 것으로 알려졌다. 올해 8월 정우성은 오랜 연인 A씨와 혼인신고 소식이 전해졌다. 소속사 아티스트컴퍼니는 “사생활이라서 확인이 어렵다. 양해 부탁드린다”고 밝혔다.

뉴시스
