유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

입력 :2025-12-30 06:12:13
수정 :2025-12-30 06:12:13
MBC ‘방송연예대상’ 캡처
MBC ‘방송연예대상’ 캡처


방송인 유재석이 ‘MBC 방송연예대상’에서 9번째 대상을 수상했다.

29일 열린 ‘MBC 방송연예대상’은 전현무와 장도연의 진행으로 펼쳐졌으며, 한 해 동안 활약한 예능인과 프로그램의 성과를 조명했다.

올해 대상 후보에는 전현무, 기안84, 유재석, 장도연, 배구 선수 김연경이 이름을 올렸다. 장도연은 데뷔 이후 처음으로 대상 후보에 오르며 존재감을 드러냈고, 김연경 역시 예능 활동을 통해 후보에 합류했다.

대상의 영예는 ‘놀면 뭐하니?’를 이끈 유재석에게 돌아갔다. 유재석은 수상 소감에서 “무엇부터 감사해야 할지 모르겠다”며 가족과 동료, 시청자에게 공을 돌렸다. 특히 프로그램에서 하차한 이미주와 박진주, 그리고 최근 구설 끝에 하차한 이이경까지 언급하며 “이이경, 고생했다”고 말해 눈길을 끌었다.

그는 “방송 환경이 점점 어려워지고 있지만, 현장에서 묵묵히 일하는 모든 관계자와 종사자들에게 감사드린다”고 덧붙였다.

한편 올해 ‘나 혼자 산다’를 둘러싼 논란 속에서도 프로그램의 수상 여부에 관심이 쏠린 가운데, 옥자연이 베스트 엔터테이너상을 받으며 ‘나 혼자 산다’의 현재 가치를 강조했다. 전현무는 시청자에게 “송구스럽다”며 논란에 대해 공개 사과하기도 했다.

이날 시상식에서는 고(故) 전유성이 공로상을 받았다. 제자 김신영이 대리 수상자로 무대에 올라 선배를 향한 존경과 애도의 뜻을 전하며 시청자들에게 깊은 울림을 남겼다.

온라인뉴스부
