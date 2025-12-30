기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“형부·처제의 수상한 행적”…야릇한 통화에 스킨십 ‘포착’

입력 :2025-12-30 07:37:43
수정 :2025-12-30 07:37:43
채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처
채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처


형부와 처제 사이의 의심스러운 관계를 둘러싼 충격적인 사연이 공개됐다.

29일 방송된 채널A 탐정들의 영업비밀 ‘사건 수첩’ 코너에서는 “결혼 10년 차인 법원 공무원 오빠가 바람을 피우는 것 같다”는 여성 의뢰인의 사연이 소개된다.

의뢰인은 “오빠가 주말마다 조카를 본가에 맡긴 채 외출해 밤늦게 귀가한다”며 “어느 날에는 야릇한 영상통화를 하는 장면까지 목격했다”고 털어놓았다. 오빠의 수상한 주말 행적을 확인해달라는 것이 의뢰의 핵심이었다.

탐정단의 조사 결과, 의뢰인의 오빠는 주말마다 장모와 처제가 함께 운영하는 식당을 찾아가 일을 돕고 있었던 것으로 드러났다. 그러나 문제는 처제와의 관계였다. 두 사람은 유독 자연스러운 스킨십과 지나치게 친근한 모습을 보였고, 영업 종료 후에는 단둘이 차 안에서 대화를 나누는 장면까지 포착돼 의혹을 키웠다.

여기에 의뢰인은 “오빠에게 새언니를 소개해 준 사람도 처제였다”고 밝혀 두 사람의 관계를 둘러싼 의문은 더욱 증폭됐다.

결정적인 장면은 이후 직장 잠복 과정에서 포착됐다. 탐정단은 야근 중이던 의뢰인의 오빠가 여자 화장실로 들어갔다가 여성용 속옷을 착용한 채 나오는 모습을 목격했다. 현장을 지켜본 출연진들은 믿기 힘든 장면에 말을 잇지 못했다.

MC 데프콘은 “매우 충격적이고 기괴한 사건”이라며 경악을 감추지 못했다. 제작진은 “의뢰인의 오빠가 숨기고 있던 비밀의 실체가 무엇인지, 그 진실은 방송을 통해 확인할 수 있다”고 예고했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
탐정단 조사 결과, 의뢰인의 오빠는 주말마다 어디를 갔나?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식
“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말
“설거지 내일 아침으로 미룬다고?”…싱크대서 대장암 유발 ‘이것’ 득실득실

“설거지 내일 아침으로 미룬다고?”…싱크대서 대장암 유발 ‘이것’ 득실득실
“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”

“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”
“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과

“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과
이재룡♥유호정, 청담동 빌딩 대박 터졌다…시세차익만 300억원대

이재룡♥유호정, 청담동 빌딩 대박 터졌다…시세차익만 300억원대
유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디
에스파 중국인 멤버 닝닝, 중일갈등 속 日홍백가합전 불참 “이유는…”

에스파 중국인 멤버 닝닝, 중일갈등 속 日홍백가합전 불참 “이유는…”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  3. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  4. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

  5. 유재석, 마침내 털어놓은 고백…“요즘 상황 안 좋아, 슬럼프”

    유재석, 마침내 털어놓은 고백…“요즘 상황 안 좋아, 슬럼프”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,