“동남아 여행서 무슨 일이?” 강수정·김강우의 과거 인연

입력 :2026-01-03 09:41:31
수정 :2026-01-03 09:45:50
KBS2TV ‘신상출시 편스토랑’ 캡처
KBS2TV '신상출시 편스토랑' 캡처


방송인 강수정이 배우 김강우와 뜻밖의 인연을 공개했다.

2일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에는 강수정이 스폐셜 MC로 출연했다.

이날 강수정은 과거 김강우와 동남아 패키지여행을 같이 간 적이 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 “강우 씨가 고3, 저는 대학교 1학년 때”라며 “저는 엄마랑 왔고, 강우 씨는 친형이랑 왔다. 형제가 왔는데 너무 잘생긴 거다”고 회상했다.

KBS2TV ‘신상출시 편스토랑’ 캡처
KBS2TV ‘신상출시 편스토랑’ 캡처


당시 두 사람은 이야기를 나누며 재미있는 시간을 보냈다고. 하지만 강수정은 김강우와 인연을 이어가지 못했던 결정적인 사건을 전했다.

강수정은 “패키지여행에 패러세일링이 있었다. 수영복을 입고 낙하산을 탔는데 진행 측이 장난을 심하게 쳐서 낙하산이 젖었다. 엄마는 소리를 지르고 결국 구조대가 왔다”고 말했다.

이어 “사실 그때 좀 있어 보이려고 수영복에 큰 캡을 넣었다. 강우 씨 형제가 와서 구해주려고 했는데 내가 격하게 움직여서 캡이 배까지 내려왔다”고 전해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “급하게 캡을 재배치했는데 그다음부터 강우 씨 얼굴을 못 보겠더라”라고 덧붙였다. 이에 김강우는 “난 블랙아웃이다. 기억이 없다”며 “어느 날 그 누나가 뉴스에 나와서 깜짝 놀랐다”고 말했다.

