기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

선우용여, 남편 때문에…99평 청담동 단독주택 처분

입력 :2026-01-03 13:34:30
수정 :2026-01-03 13:34:30
배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다.

지난달 31일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘81세 선우용여 시어머니한테 전수받은 김치 황금 레시피 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 개그우먼 조혜련이 출연해 선우용여와 함께 김장을 하며 대화를 나누는 모습이 담겼다.

선우용여는 시어머니와 함께 지냈던 시절을 떠올리며 김장에 얽힌 추억을 전했다.

제작진이 “마당이 있는 집에서 살았던 거냐”고 묻자 그는 “그 당시에는 마당이 딸린 집에서 생활했다”고 답했다.

이어 결혼 후 처음 마련한 신혼집이 반포 주공아파트였다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


뜻밖의 부동산 일화도 공개됐다. 선우용여는 “반포에서 살던 집이 5~6개월 만에 집값이 거의 4배 가까이 뛰었다”며 “그 자금으로 청담동에 집을 마련하게 됐다”고 설명했다.

당시 매입한 주택은 “99평 규모에 마당까지 있는 집이었다”고 덧붙여 놀라움을 자아냈다.

다만 그는 “남편의 빚을 정리하는 과정에서 결국 그 집을 처분할 수밖에 없었다”며 굴곡진 사연도 함께 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
선우용여가 청담동 주택 구입 자금을 어떻게 마련했나?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
배우 주진모 아내, 남편 바람 의심…‘단톡방 사진’ 공개

배우 주진모 아내, 남편 바람 의심…‘단톡방 사진’ 공개
“박나래, 차 내부에서 특정 행위”…전 매니저 노동청 진정

“박나래, 차 내부에서 특정 행위”…전 매니저 노동청 진정
유명 여배우 “첫 경험 상대, 여성이었다”…폭탄 고백

유명 여배우 “첫 경험 상대, 여성이었다”…폭탄 고백
“당장 이혼하소” 아내 목 조르며 성적 욕설했다고 지인 살해한 60대男 결국

“당장 이혼하소” 아내 목 조르며 성적 욕설했다고 지인 살해한 60대男 결국
“미모의 필리핀 女가 왜 뚱뚱한 남자와?” 위장결혼 의심에…“사랑한다” 호소

“미모의 필리핀 女가 왜 뚱뚱한 남자와?” 위장결혼 의심에…“사랑한다” 호소
“동남아 여행서 무슨 일이?” 강수정·김강우의 과거 인연

“동남아 여행서 무슨 일이?” 강수정·김강우의 과거 인연
21년 만에 돌아온 무기수… ‘출소 3개월’ 만에 노모를 잿더미 속에 묻다

21년 만에 돌아온 무기수… ‘출소 3개월’ 만에 노모를 잿더미 속에 묻다
성인용 ‘19금 AI’로 만행, 아기 사진에 몹쓸 짓…아동성착취물 생성

성인용 ‘19금 AI’로 만행, 아기 사진에 몹쓸 짓…아동성착취물 생성
활동 중단 박나래, 논란 후 첫 SNS 움직임 포착

활동 중단 박나래, 논란 후 첫 SNS 움직임 포착
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  2. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  3. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  4. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,