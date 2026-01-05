기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘모태 솔로’ 54세 심권호, 소개팅 자신감 “난 비 올 때 무패”

입력 :2026-01-05 09:42:49
수정 :2026-01-05 09:42:49
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


올림픽 레슬링에서 금메달 두 개를 목에 걸었던 심권호가 소개팅에 나선다. 심권호는 1972년생이고 미혼이다.

심권호는 5일 방송하는 TV조선 예능프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서 코미디언 심현섭 그리고 연애 코치 세 명이 심권호 소개팅 추진에 나선다.

지난 번 방송에서 여성과 영상통화에서 매우 긴장한 듯한 모습을 보였던 심권호는 이날 비가 내리자 “난 비 오는 날 무패”라며 자신감 넘치는 모습을 보인다.

연애 코치 중 한 명인 지영은 “진짜 무패냐. 그럼 오늘 밖에 나가서 여자를 만나도 무패겠다”고 한다.

심권호는 1998년 스웨덴에서 열린 세계선수권대회를 회상하며 체급을 올리고 나간 첫 번째 세계대회였는데, 비 오는 날 진 적이 없다는 사실에서 자신감을 얻어 두 번째 그랜드슬램의 한 부분을 달성했다.

이때 심권호와 함께할 의문의 여성이 빗속을 걸어나온다.

핑크빛 원피스에 청순한 실루엣을 가진 모습을 본 출연진은 “여신이다” “이게 무슨 일이냐”며 놀란다.

심권호 소개팅은 5일 오후 10시 공개된다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
심권호가 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에 출연하는 목적은?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백
서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망
임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”
1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체

“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,