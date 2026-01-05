기사 검색
전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

입력 :2026-01-05 13:49:49
수정 :2026-01-05 13:49:49
방송인 전현무. MBC 캡처
방송인 전현무. MBC 캡처


‘아빠하고 나하고 시즌3’가 전현무와 한혜진을 MC로 내세우며 돌아온다.

TV조선은 14일 첫 방송되는 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에 전현무와 한혜진을 공동 MC로 발탁했다.

두 사람은 앞서 지난해 8월까지 채널A ‘티처스’에서 호흡을 맞춘 바 있으며, 이번 시즌을 통해 다시 한번 진행 호흡을 이어간다.

방송인 전현무와 배우 한혜진(오른쪽)이 2일 오전 서울 마포구 상암동 스탠포드 호텔에서 열린 채널A 새 예능 프로그램 ‘성적을 부탁해 : 티처스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2023.11.2 뉴스1
방송인 전현무와 배우 한혜진(오른쪽)이 2일 오전 서울 마포구 상암동 스탠포드 호텔에서 열린 채널A 새 예능 프로그램 ‘성적을 부탁해 : 티처스’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2023.11.2 뉴스1


‘아빠하고 나하고 시즌3’는 세상에서 가장 가깝지만 때로는 가장 멀게 느껴지는 부모와 자식의 관계를 조명하는 리얼 가족 관찰 프로그램이다.

그동안 쉽게 꺼내지 못했던 감정과 갈등을 마주하고, 서로를 이해하는 과정을 담아낸다.

새롭게 합류한 한혜진은 ‘초등학생 자녀를 둔 엄마’이자 딸의 입장을 동시에 경험한 인물로, 부모와 자식 양쪽의 감정을 현실적으로 짚어낼 것으로 기대를 모은다.

실제 삶의 경험에서 나오는 공감이 전현무의 진행과 맞물리며 시너지를 낼 수 있을지 주목된다.

이번 시즌에는 농구 스타 출신 현주엽의 가족 이야기도 예고됐다. 제작진은 “한층 깊어진 가족 서사와 진정성 있는 이야기를 담을 것”이라고 전했다.

‘아빠하고 나하고 시즌3’는 전현무와 한혜진의 따뜻한 공감과 함께, 가족이라는 관계를 다시 바라보게 하는 시간을 선사할 예정이다.

