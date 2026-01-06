기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

입력 :2026-01-06 10:42:00
수정 :2026-01-06 10:42:00
MBN ‘바디인사이트’
MBN ‘바디인사이트’


배우 임현식이 급성 심근경색과 농약 흡입으로 두 차례 생사의 고비를 넘겼던 경험을 털어놨다.

임현식은 5일 방송된 MBN 바디인사이트에 출연해 “죽다 살아났다기보다 죽다시피 했다가 살았다”며 말문을 열었다.

그는 “촬영을 마치고 귀가하던 중 가슴 통증이 왔다. 이전에도 몇 차례 느꼈던 통증이었지만 그날은 혼자 집에 있어 바로 응급실로 갔다”며 “급성 심근경색 진단을 받고 심장 스텐트 삽입 시술을 받았다”고 당시 상황을 전했다.

농약 흡입으로 의식을 잃었던 경험도 공개했다. 임현식은 “사과나무를 소독하려고 마스크를 쓰고 농약을 뿌리던 중 갑자기 어지럼증이 왔다. 머리가 뻐근해지면서 느낌이 이상했다”고 말했다. 이어 “동네 사람들이 쓰러진 나를 발견해 119에 신고해 응급실로 옮겼다. 이웃들 덕분에 살아났다”고 고마움을 전했다.

당시 환각 증상도 겪었다고 한다. 그는 “수천 마리 개미가 기어다니는 것처럼 보였다”고 덧붙였다.

전문의는 “제초 작업 중 농약을 흡입하면 폐와 기도가 즉각적으로 자극을 받는다”며 “기침, 호흡곤란, 어지러움이 나타날 수 있고 급성 중독으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다”고 경고했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
임현식이 급성 심근경색으로 받은 치료는?
인기기사
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
“소녀가 먼저 유혹” 14살 임신시킨 50대 남성 ‘충격’

“소녀가 먼저 유혹” 14살 임신시킨 50대 남성 ‘충격’
남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형

남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형
유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개

박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개
“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”
“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경

“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경
“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아

“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아
이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하

이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)