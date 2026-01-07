기사 검색
“이번엔 빵이다” 제빵버전 흑백요리사, ‘천하제빵’ 대결 시작된다

MBN ‘천하제빵’
국내 최초 K베이커리 서바이벌 ‘천하제빵’이 온다.

7일 MBN 새 서바이벌 프로그램 ‘천하제빵’ 측은 국내 최초, 최대 제빵·제과 서바이벌의 시작을 알리는 포스터와 메인 예고편을 처음 공개했다.

‘천하제빵’은 단순한 음식을 넘어, 하나의 트렌드가 된 ‘K-빵’의 열풍을 이끌, 세계최강 제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터, 세계적인 파티시에, 참신한 레시피의 재야 제빵사까지, 전 세계 72명 제빵, 제과사들이 계급장을 떼고 펼치는 초대형 글로벌 제과제빵 대전으로 2026년 상반기 전 세계를 깜짝 놀라게 할 ‘K-빵’의 위력을 전파한다.

먼저 ‘천하제빵’의 포스터는 불꽃 전쟁의 주인공인 빵과 MC 이다희의 달콤한 첫 만남을 그려내 초미의 관심을 모은다. MC 이다희가 핑크색 마카롱 하나를 입에 문 강렬한 모습으로 세상을 바꿀 K-베이커리 서바이벌 ‘천하제빵’ 속 드림 메이커 역할을 톡톡히 해낼 것을 예고하는 것. 부드러운 카리스마의 MC 이다희가 달콤살벌 서바이벌인 ‘천하제빵’에서 어떤 맹활약을 선보일지 기대감이 고조된다.

‘천하제빵’ 메인 예고편은 국내 최초 초대형 제빵 서바이벌의 웅장한 스케일을 드러내며 화려한 포문을 연다. 1000평 규모의 세트장, 컨벡션 오븐, 도우컨디셔너, 파이롤러 등 32개 종류의 제과제빵 최첨단 가전 기물 총 300개가 설치된 ‘천하제빵’ 세트장에 들어선 도전자들은 엄청난 규모에 박수와 환호를 보낸다. 도전자들은 “진짜 대박이다” “스케일이 미쳤다” “제과 제빵 서바이벌은 처음이잖아요”라는 감탄의 한마디를 남기며 치열한 제빵, 제과 전쟁의 신호탄을 쏜다.

이어 세계 대회 우승자, 재야의 고수, 슈퍼 루키, 핫 플레이스 맛집, 각국의 자부심 해외파, 쓰리스타 제빵사 등으로 이뤄진 72명 도전자들이 각자의 장기를 쏟아내며 베이킹을 하는 모습이 비춰진다. 도전자들은 “빵밖에 생각이 안 들어서” “지금은 제 전부인 것 같아요” “잃을 게 없습니다” 등 결연한 각오를 내비친다.

하지만 이내 한 도전자가 제빵 나이프를 도마에 내리꽂은 후 “안 나와”라며 좌절한다. 또 다른 도전자는 탄 설탕 덩어리를 두고 “세다 세, 쉽지 않다”라며 탄식해 위기감을 높인다.

제작진은 “누구나 도전할 순 있지만, 누구나 성공할 수 없는 게 제빵, 제과인 만큼 ‘천하제빵’은 완벽한 쿠킹쇼의 진수를 보여줄 예정이다”라고 전했다.

한편 ‘천하제빵’은 서바이벌과 푸드 버라이어티 제작 노하우를 지닌 드림팀 제작진과 글로벌 K-베이커리 산업을 선도하는 케이베이커리글로벌이 공동 투자로 의기투합해 화제를 모은다. 오는 2월 1일 오후 9시 40분 방송될 예정이다.

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’