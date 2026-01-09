기사 검색
하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

입력 :2026-01-09 09:00:59
수정 :2026-01-09 09:00:59
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’


배우 하희라가 과거 촬영 중 사고로 2년 동안 걷지 못했던 경험을 털어놨다.

하희라는 8일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 미모와 건강을 유지하는 자신만의 생활 루틴을 공개했다. 그는 “아침에 30분 정도 일찍 일어나 허리 스트레칭을 하고 철봉에 매달린다”며 “양치 후 따뜻한 물을 마시고, 식사 전 단백질을 섭취하는 습관이 있다”고 말했다.

이 같은 철저한 건강 관리의 배경에는 과거의 큰 부상이 있었다. 하희라는 “예전에 크게 다쳐서 2년 동안 걷지 못했던 적이 있다”며 “그 이후로 운동이 습관이 됐다”고 밝혔다.

그는 당시를 떠올리며 “촬영을 하다가 오토바이에서 추락해 등을 다쳤다. 겉으로 피가 나지 않아 괜찮은 줄 알고 병원에 가지 않았다”고 설명했다. 이어 “시간이 지나면서 등부터 허리까지 통증이 점점 심해졌고, 결국 2년 동안 걷지 못할 정도로 상태가 악화됐다”고 덧붙였다.

현재 상태에 대해서는 “지금도 디스크가 척추 밖으로 밀려나와 있는 상황”이라며 “그 경험 이후로 몸 관리의 중요성을 절실히 느끼게 됐다”고 말했다.

한편 하희라는 1993년 배우 최수종과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
