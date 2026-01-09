기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“왜 장원영 찾아봤냐”… 안유진, 김광규에 대기실 출입 금지령

입력 :2026-01-09 10:56:36
수정 :2026-01-09 10:56:36
SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’
SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’


안유진이 ‘비서진’에 등장한다.

9일 오후 방송되는 SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’(이하 ‘비서진’)에 4년 연속 ‘가요대전’ MC로 활약 중인 대세 아이돌 안유진이 ‘마이 스타’로 출연한다.

이날 ‘비서진’은 ‘2025 SBS 가요대전’ MC를 맡은 안유진의 생방송 스케줄을 함께한다. 총 36팀의 아티스트가 총출동하는 대표 연말 음악 방송인 ‘가요대전’ 현장은 그 어느 때보다 고된 수발 난이도를 예고한다.

아이브의 팬임을 고백했던 김광규는 예상과 달리 리더를 장원영으로 알고 있는 등 얕은 팬 지식이 들통나며 초반부터 위기를 맞는다. 이를 지켜보던 이서진은 “(오늘은) 안유진 매니저인데 왜 장원영을 찾아봤냐”며 팩폭을 날린다. 급기야 안유진은 김광규에게 ‘대기실 출입 금지령’을 선포한다.

SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’
SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’


한편, 어떤 상황 속에서도 여유와 긍정을 잃지 않는 ‘퀸의 마인드’에 빠졌다는 안유진은 ‘비서진’에게 직접 ‘퀸의 손짓’을 전수한다. 처음엔 이해조차 못 하던 두 사람은 어느새 중독된 듯 시도 때도 없이 손짓을 따라 하며 현장을 웃음바다로 만든다.

평소 배달 음식에 익숙해 집밥이 그립다는 안유진을 위해 ‘비서진’은 크리스마스 홈파티를 기획한다. 김광규는 ‘비서진’ 최초로 자신의 자택을 공개하며 안유진 맞춤 요리에 나서고, 이서진 역시 아기자기하게 집을 꾸미며 파티 준비에 진심을 다한다. 파티 도중 안유진은 아이브 리더로서의 고민을 털어놓는다. 이에 이서진은 인생 선배로서 현실적이고 진심 어린 조언을 건넨다고 해 궁금증을 유발한다.

과연 ‘비서진’의 밀착 수발은 안유진에게 크리스마스의 선물이 될지, 아니면 잊지 못할 악몽이 될지 주목된다. 세대를 초월한 이들의 케미는 9일 오후 11시 10분 ‘비서진’에서 공개된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
안유진이 4년 연속 MC를 맡은 프로그램은?
인기기사
한소희-전종서, ‘예쁜 애 옆에 예쁜 애’
‘물 오른 미모’ 미야오 엘라
드레스업 ‘오마이걸 효정’
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 미야오 엘라
러블리 엘라
미야오 엘라, 물 오른 미모
우주소녀 다영, 핫바디
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 다영
선미, 내 입술 따뜻한 커피처럼
선미, 고혹적인 자태
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
방송서 사라진 김제동, 뜻밖의 근황 공개 ‘눈길’

방송서 사라진 김제동, 뜻밖의 근황 공개 ‘눈길’
일론 머스크 “남침? 한국, 북한에 그냥 먹힐 것…충격적 수준” 경고한 이유

일론 머스크 “남침? 한국, 북한에 그냥 먹힐 것…충격적 수준” 경고한 이유
하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해
유승준, 23년 만에 국내 활동 복귀…스튜디오 포착

유승준, 23년 만에 국내 활동 복귀…스튜디오 포착
“배 만져보니 뭔가 딱딱한 게…” 35세男 방광서 타조알 크기 ‘이것’ 발견

“배 만져보니 뭔가 딱딱한 게…” 35세男 방광서 타조알 크기 ‘이것’ 발견
황정음, 이번엔 ‘43억 횡령’ 1인 기획사 미등록 논란…소속사는 “계약 해지”

황정음, 이번엔 ‘43억 횡령’ 1인 기획사 미등록 논란…소속사는 “계약 해지”
‘41세’ 구혜선, 카이스트 입학 1년 만에 터뜨린 대박 소식

‘41세’ 구혜선, 카이스트 입학 1년 만에 터뜨린 대박 소식
2026년 1월 9일

2026년 1월 9일
“日서 물건 배달만 하면 떼돈 번다” 외국인 ‘우르르’…충격 반전 있었다

“日서 물건 배달만 하면 떼돈 번다” 외국인 ‘우르르’…충격 반전 있었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  3. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  4. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  5. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’