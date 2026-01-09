‘놀뭐’ 이이경 빈자리 채운 허경환… “나도 같이 좀 놉시다”

MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’

MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 유재석이 2025 MBC 방송연예대상에서 받은 상은? 대상 우수상

허경환이 ‘놀면 뭐하니?’에 뿌리내리고 싶은 욕심을 드러냈다.10일 오후 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 2026년 새해 첫 녹화 현장이 공개된다.방송에 앞서 공개된 사진 속에서 멤버들은 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 21번째 대상을 수상한 유재석을 축하하며 새해 첫 녹화를 시작했다. 유재석은 “우리가 함께 받은 대상”이라며 공을 돌렸고, 시상식 후 고기 회식을 쏜 비하인드가 밝혀져 훈훈함을 안겼다.그 가운데 장난기가 발동한 유재석은 “경환이는 회식 왜 안 왔어?”라며 허경환을 ‘회식 불참러’로 몰아갔다. 이에 허경환은 “시상식을 안 갔는데 회식만 가는 게 좀…”이라며 억울해 해 웃음을 유발했다.이어 멤버들은 최근 ‘대국민 면접’이라 불리는 허경환의 방송 행보에 대해 이야기했다. 지난 방송에서 ‘예능 대부’ 이경규도 “이제 뿌리를 내려야 한다”, “2026년이 마지막이자 최고의 해”라고 말한 바 있다. 물 들어올 때 노를 열심히 젓고 있는 중인 허경환은 ‘놀면 뭐하니?’의 고정 ‘밀당’(밀고 당기기)에 “나도 같이 좀 놉시다!”라며 애타는 속마음을 분출했고, 급기야 할 말이 있다면서 앙탈을 부려 모두를 폭소케 했다.이에 유재석, 하하, 주우재는 “멤버 됐다 치고 완-투!”라고 외치며 놀렸다. 허경환은 “내 유행어인데 찜찜하네~”라고 받아쳐 현장을 웃음으로 물들였다.네 사람이 만드는 ‘웃음 케미’는 10일 오후 6시 30분 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.뉴스1