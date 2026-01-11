기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘비상계엄’ 소재로 사용한 이 드라마...시청률 13% 찍고 막 내려

입력 :2026-01-11 09:49:29
수정 :2026-01-11 09:49:29
SBS 드라마 ‘모범택시’
SBS 드라마 ‘모범택시’


SBS 금토드라마 ‘모범택시3’가 시민들의 연대와 영웅의 희생을 그리며 대단원의 막을 내렸다. 지난 10일 방송된 최종회에서는 김도기(이제훈 분)가 정의를 향한 멈추지 않는 운행을 예고하며 시청자들에게 묵직한 카타르시스를 선사했다.

이날 방송에서 김도기는 ‘군인 도기’로 변신해 군 내부의 어두운 진실을 파헤쳤다. 그는 동료를 위해 희생한 유선아(전소니 분) 상사의 진실과, 전시 상황 조작을 통해 비상 계엄을 선포하려던 권력의 음모를 마주했다. 이에 무지개 운수팀은 유선아가 남긴 증거를 바탕으로 통쾌한 ‘눈눈이이’ 반격에 성공, 거대한 비극을 막아냈다.

SBS 드라마 ‘모범택시’
SBS 드라마 ‘모범택시’


특히 드라마의 마지막은 김도기가 시즌1의 빌런이었던 림여사의 동생(심소영 분) 앞에 유쾌하게 등장하는 장면으로 장식됐다. 이는 모범택시의 운행이 어딘가에서 계속되고 있음을 암시하며 강렬한 여운을 남겼다.

한편, 13.3%(닐슨코리아 전국 기준)의 시청률로 시즌3를 마무리한 ‘모범택시’의 빈자리는 오는 16일 첫 방송되는 김혜윤, 로몬 주연의 ‘오늘부터 인간입니다만’이 채울 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김도기가 파헤친 군 내부의 핵심 음모는?
인기기사
최고의 스타일 레드카펫
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
“시신 싣고 운행한 살인 택시”…6년 숨어지낸 연쇄살인마를 잡은 것은 그것

“시신 싣고 운행한 살인 택시”…6년 숨어지낸 연쇄살인마를 잡은 것은 그것
‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매

‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매
정희원 “부적절 관계 알면서 못 멈춰…말과 삶 괴리” 직접 사과

정희원 “부적절 관계 알면서 못 멈춰…말과 삶 괴리” 직접 사과
노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다

노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내

‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
혜리, 성격 검사에 눈물… “최근 거의 못 쉬어”

혜리, 성격 검사에 눈물… “최근 거의 못 쉬어”
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛

‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
‘상간녀 의혹’ 숙행, 법적 대응… ‘1억 위자료 소송’ 선고기일 취소

‘상간녀 의혹’ 숙행, 법적 대응… ‘1억 위자료 소송’ 선고기일 취소
‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  3. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  4. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2
‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국제작자조합상 애니메이션 부문 후보로 등극했다.9일(이하 현지시간) 미국 제작자 조합(PGA)