애정전선 위기? 야노시호 “♥추성훈 바빠…남자친구 필요” 폭탄 발언

입력 :2026-01-11 15:10:10
수정 :2026-01-11 15:10:10
추성훈(왼쪽)과 야노 시호. 각 인스타그램 캡처
추성훈(왼쪽)과 야노 시호. 각 인스타그램 캡처


방송인 추성훈 아내 일본 모델 야노시호가 남자친구가 필요하다고 말했다.

야노시호는 지난 10일 방송한 MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 나와 한국에서 보내는 일상을 공개했다.

야노시호는 딸 사랑이와 함께 앉아 화상 연결로 한국어 레슨을 받았다.

수업 중 강사가 “요즘 한국말 공부를 했느냐”고 묻자 야노시호는 “안 했다. 같이 말할 한국 사람이 없다”고 답했다.

그러면서 “그래서 남자친구가 필요하다”고 웃음을 자아냈다.

야노시호는 자신의 발언에 놀란 출연진에게 농담이라고 말하기도 했다.

MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면
MBC TV 예능프로그램 '전지적 참견 시점' 방송화면


그는 “남편이 너무 바쁘다. 지금 뭐 하냐고 물으면 ‘바쁘다’고 말하고 바로 끊는다”고 말했다.

야노시호 매니저는 “최근 한국 활동이 늘면서 한국어 수업 일정도 같이 늘었다”고 전했다.

이어 “일본에 있을 때는 물론 해외 일정 중에도 시간이 나면 랜선으로 꾸준히 한국어 레슨을 받고 있다”고 말했다.

