기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”

입력 :2026-01-11 17:20:49
수정 :2026-01-11 17:20:49
‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS
‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS


개그우먼 김지민이 앞과 뒤가 다른 후배 코미디언의 모습이 트라우마로 남아 있다고 털어놨다.

김지민은 10일 방송한 SBS PLUS 예능프로그램 ‘이호선의 사이다’에서 ‘직장 빌런’에 대한 이야기를 나눴다.

이날 방송에선 같은 실수를 반복하고 눈물로 회피하더니 결국 자신에게 일을 떠넘긴 직장 ‘후배 빌런’ 사연이 소개됐다.

사연을 들은 김지민은 “나도 비슷한 경우가 있었다”면서 “예전에 코너를 같이 한 후배가 내가 준비해놓으라는 걸 안 해놨다. 내가 저 상사랑 비슷했다. 후배가 안 해놓으면 ‘지금 빨리 하면 되지. 같이 하자’라는 주의라 잘 혼내지 못했다”고 말했다.

이어 그는 “해도 해도 너무 하길래 한 마디 했더니 ‘선배님도 아무것도 안 하시잖아요’라고 얘기하더라”라고 말했다.

‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS
‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS


김지민은 “식사 중이었는데 너무 화가 나서 자리를 박차고 나갔다. 그 후배도 눈치가 있었다. 음식을 막 씹으면서 나오는 게 보였다”면서 “난 차 안에 있는데 걸어올 때까지 너무 신나게 걸어오다가 창문 열리자마자 죄송하다고 하더라. 앞과 뒤가 다른 그 모습이 아직까지 트라우마”라고 떠올렸다.

이호선은 “제가 봤을 때 그분 잘됐을 것 같다. 연기를 잘하지 않느냐”라고 했다.

김지민은 “잘됐다. 잘돼서 심지어 지금은 친하다”라고 전했다.

그러면서 “잘 풀리니까 피할 명분이 없다. 같이 생존해야 하니까”라고 말했다. 이에 이호선은 “이 바닥이 쉽지 않구나”라고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김지민이 후배 코미디언에게 화를 낸 이유는?
인기기사
최고의 스타일 레드카펫
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”
○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로
션 막내딸 공개, 정혜영과 똑 닮아…“배우 시키라고들”

션 막내딸 공개, 정혜영과 똑 닮아…“배우 시키라고들”
“평생 친구 없던 할머니 장례식 오시면 차비·선물 드려요”…손녀 호소, 결말은

“평생 친구 없던 할머니 장례식 오시면 차비·선물 드려요”…손녀 호소, 결말은
결혼 1년 만에…박위, ♥송지은에 ‘재혼’ 제안했다

결혼 1년 만에…박위, ♥송지은에 ‘재혼’ 제안했다
‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다
‘비상계엄’ 소재로 사용한 이 드라마...시청률 13% 찍고 막 내려

‘비상계엄’ 소재로 사용한 이 드라마...시청률 13% 찍고 막 내려
노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다

노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다
안성재 “어릴 때 손가락 절단”...어머니 의지로 지킬 수 있어

안성재 “어릴 때 손가락 절단”...어머니 의지로 지킬 수 있어
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  3. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  4. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2
‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국제작자조합상 애니메이션 부문 후보로 등극했다.9일(이하 현지시간) 미국 제작자 조합(PGA)