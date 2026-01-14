기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“탈이 나셨나”…‘흑백요리사’ 셰프, 대통령 경호원에 불려 갔다

입력 :2026-01-14 09:22:13
수정 :2026-01-14 09:22:13
넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1로 인기를 모은 안유성 명장이 김대중 전 대통령 경호원에게 불려간 적 있다고 전해 눈길을 끈다. EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’
넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1로 인기를 모은 안유성 명장이 김대중 전 대통령 경호원에게 불려간 적 있다고 전해 눈길을 끈다. EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’


넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌1로 인기를 모은 안유성 명장이 김대중 전 대통령 경호원에게 불려 간 적 있다고 전해 눈길을 끈다.

14일 밤 방송되는 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에는 흑백요리사를 통해 ‘남도의 맛’을 제대로 각인시킨 ‘남도 초밥의 창시자’ 안유성이 출연한다.

현재 광주에서 총 4개의 식당을 운영 중인 안유성은 1700평 규모 ‘안유성 명장 거리’를 조성하며 인생 마지막 꿈을 향한 또 한 번의 새로운 도전에 나서고 있다.

안유성의 가게는 ‘대통령의 초밥집’으로 불릴 만큼 역대 대통령들이 사랑한 맛집으로도 유명하다.

안유성은 “김대중 전 대통령 때부터 역대 대통령들의 식사를 쭉 모셨다”며 누구도 경험하기 힘든 대통령 의전의 세계를 털어놓는다.

특히 “주위로 경호원들이 에워싸고 혼자만 요리를 해야 했다”는 생생한 증언에 MC 서장훈과 장예원은 연신 놀라움을 감추지 못한다.

EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 안유성
EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 안유성


여기에 더해 안유성은 과거 “김대중 전 대통령 경호원에게 불려 간 적이 있다”는 충격적인 일화도 공개한다.

그는 “그때 정말 긴장을 많이 했다. ‘식사하고 탈이 나셨나?’ 오만 생각이 다 들었다”며 당시의 아찔한 상황을 전한다.

대한민국 제16대 조리명장인 안유성은 지난 2023년 51세의 나이로 명장에 선정되며 ‘최연소’ 타이틀을 거머쥐었다.

대통령이 인정한 최고 기술자에게만 주어지는 명장 제도는 40여년의 역사에도 불구하고 조리명장은 단 17명에 불과할 만큼 문턱이 높다. 안유성 역시 7번의 낙방 끝에 8번째 도전에서야 명장에 오른 ‘7전 8기’의 주인공이다.

안유성은 이날 방송에서 눈물 없이는 들을 수 없는 명장 도전기와 함께, 명장 심사를 위해 제출했던 ‘일급비밀 노트’의 존재를 공개했다.

비밀 노트에 대해 안유성은 “제 인생의 전부가 담겼다. 제자들에게도 쉽게 보여주지 않는다”고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

특히 “명장 합격 소식을 듣고 펑펑 울었다”는 그의 고백에 담긴 숨겨진 회한은 많은 이들에게 깊은 울림을 전할 예정이다.

안유성의 성공 비밀은 14일 밤 9시 55분 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서 만날 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
안유성은 조리명장에 몇 번째 도전에서 합격했나?
인기기사
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
‘40세’ 김요한, 베이글女 전여친과 결별 “스킨십 때문에”

‘40세’ 김요한, 베이글女 전여친과 결별 “스킨십 때문에”
학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”

학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”
대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견
女 혼자 있는데 새벽에 “띵똥”…‘화재 점검’ 경비원, 문 열어줄 건가요?

女 혼자 있는데 새벽에 “띵똥”…‘화재 점검’ 경비원, 문 열어줄 건가요?
흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女

흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女
“노모 얼굴에 수건 덮어놔” 요양병원서 충격 목격…직원들은 ‘시큰둥’ 공분

“노모 얼굴에 수건 덮어놔” 요양병원서 충격 목격…직원들은 ‘시큰둥’ 공분
이제 커피보다 ‘이 음료’…스타벅스서 300만잔 팔린 ‘이것’ 정체는

이제 커피보다 ‘이 음료’…스타벅스서 300만잔 팔린 ‘이것’ 정체는
최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다
“시청자도 공범”…‘미성년자 성 착취’ BJ에 후원금 보낸 161명 무더기 송치

“시청자도 공범”…‘미성년자 성 착취’ BJ에 후원금 보낸 161명 무더기 송치
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  2. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  3. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  4. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2