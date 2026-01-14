기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김종국, ‘쿠팡 사태’에도 웃었다…개인정보 철통 보안 비결

입력 :2026-01-14 17:32:41
수정 :2026-01-14 17:32:41
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


가수 김종국이 최근 발생한 대규모 개인정보 유출 사태 속에서 의외의 승리자가 됐다.

오는 15일 오후 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 배우 황신혜와 장윤정이 게스트로 출연해 입담을 과시한다.

이날 방송에서 MC 김종국은 유행의 선두주자인 황신혜와 정반대의 라이프스타일을 보여주며 현장을 웃음바다로 만들었다. 온갖 신문물을 섭렵하는 ‘얼리어답터’ 황신혜와 달리, 김종국은 스마트폰 앱조차 잘 쓰지 않는 ‘아날로그 인간’의 면모를 보였다.

그중에서도 최근 발생한 이커머스 보안 사태를 언급하며 아날로그 인간으로 사는 뿌듯함을 드러냈다. 김종국은 “앱을 안 써서 쿠팡 사건이 터졌을 때도 나는 안전했다”라며 본의 아니게 철통 보안을 지켜낸 사연을 전했다.

앞서 국내 최대 쇼핑 플랫폼인 쿠팡에서는 3370만개의 계정 정보가 유출되는 대형 사고가 발생해 전국적인 논란이 일었다. 김종국은 앱 결제를 이용하지 않는 특유의 생활 습관 덕분에 피해를 비껴가게 됐다.

‘아날로그 인간’ 김종국의 이야기는 ‘옥탑방의 문제아들’ 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김종국이 쿠팡 개인정보 유출 사고를 피한 이유는?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다
이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”
대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견
최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다
전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’
불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’

불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’
흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女

흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女
독감 환자와 2주간 지냈는데 ‘0명’ 감염…결정적 이유

독감 환자와 2주간 지냈는데 ‘0명’ 감염…결정적 이유
‘100억 연봉’ 정승제 “월급 250만원 보습학원 강사 시절 최고 행복”

‘100억 연봉’ 정승제 “월급 250만원 보습학원 강사 시절 최고 행복”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  2. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  3. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  4. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2