기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”

입력 :2026-01-14 20:59:34
수정 :2026-01-14 21:12:25
방송인 신정환. 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처
방송인 신정환. 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처


가수 출신 방송인 신정환이 결혼하게 된 이유를 밝혔다.

14일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에는 탁재훈과 컨츄리 꼬꼬로 활동했던 신정환이 게스트로 출연했다.

이날 신정환은 ‘방송에서 가족 얘기를 잘 안 하는 이유가 있냐’는 질문에 “내가 안 좋을 때 만나서 그렇다. 힘든 과정을 봐서 그런 것”이라고 말했다.

앞서 신정환은 2010년 원정 도박 혐의로 징역 8개월을 선고받았고, 수감 6개월 만인 2011년 12월 가석방됐다. 이후 2014년 12살 연하 여성과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

신정환은 ‘누가 먼저 결혼하고 했냐’는 질문에 “그 와중에 아이가 생겼다”며 혼전임신을 고백했다.

이에 신규진은 “전쟁통에도 사랑이 피어난다고 하더니”라며 웃었고, 탁재훈은 “이 얘기 처음 하는 거 아닌가”라며 놀라워했다.

신정환은 “이 얘기를 처음 한다”고 답했다. 신정환은 2014년 결혼 발표 당시에는 “혼전임신이 아니다”라고 강조한 바 있다.

방송인 신정환. 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처
방송인 신정환. 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처


그는 현재 부부관계에 대해 “좋은 남편이 되려고 계속 노력하고 있다. 아내의 눈치를 많이 보는 편이고 부부 사이는 좋다”고 설명했다.

탁재훈은 “아내 앞에서도 아픈 척을 해본 적이 있냐”고 물었고 신정환은 “뎅기열 사건 이후로 아픈 척을 하지 않는다. 진짜 아파도 어디 가서 시원하게 ‘링거 한 방 놔주세요’라는 말을 못 한다”고 토로해 웃음을 자아냈다.

신정환은 원정 도박 사건이 불거진 이후 뎅기열에 감염됐다는 거짓말로 큰 비난을 받았다. 이후 오랜 시간 자숙 기간을 가져야 했다.

이날 탁재훈은 신정환에게 “뎅기열은 진짜 본인이 걸린 적 있었나요?”라고 물었고, 신정환은 “없었다. 친한 형님이 그런 아이디어를 줬다”고 털어놨다.

탁재훈, 신정환. 인스타그램 캡처
탁재훈, 신정환. 인스타그램 캡처


이날 방송에선 탁재훈과 신정환의 특별한 우정도 공개됐다. 신정환은 “오늘 얘기를 안 하면 후회할 것 같다. 얼마 전 탁재훈이 내게 30년 만에 용돈을 보내줬다. 본인이 광고를 찍었다면서 ‘제수씨 계좌번호 좀 찍어줘’ 하더니 돈을 보냈더라”며 탁재훈의 미담을 소개했다.

이에 탁재훈은 쑥스러운 듯 “쓸데없는 소리하지 말라. 수고했다”라며 서둘러 자리를 뜨는 것으로 신정환을 웃게 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신정환이 결혼하게 된 직접적인 이유는 무엇인가?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다
이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”
전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’
대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견
최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다
불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’

불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’
소녀 유혹에 해변 나간 49세男…10대들에 ‘돌팔매질’ 당해 충격 사망

소녀 유혹에 해변 나간 49세男…10대들에 ‘돌팔매질’ 당해 충격 사망
흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女

흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女
천만 영화 여배우 “투자 사기 연루”…법원 출석 통보 ‘충격’

천만 영화 여배우 “투자 사기 연루”…법원 출석 통보 ‘충격’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  2. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  3. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  4. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2