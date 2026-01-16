기사 검색
장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말

입력 :2026-01-16 11:07:17
수정 :2026-01-16 11:07:17
1991년 KBS ‘토요대행진’ 장윤정·고현정. KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’
1991년 KBS ‘토요대행진’ 장윤정·고현정. KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’


미스코리아 출신 방송인 장윤정이 후배 미스코리아 배우 고현정과의 라이벌 신경전을 벌였던 일화를 전했다.

지난 15일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에서는 장윤정이 과거 고현정과 함께 예능 MC를 맡았던 경험을 털어놨다.

장윤정과 고현정은 KBS 가요 쇼 프로그램 ‘토요대행진’에서 1991년 함께 MC를 맡은 적 있다.

당시 국내 최초로 여자 2MC 체제를 선보였기에 화제성이 폭발했다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 장윤정.
KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 장윤정.


장윤정은 “그때는 생방송이었다. 프롬프터도 없었다. 그때는 다 외워서 했던 시절이었다. 여자 2MC니까 너무 관심이 많았다. 그리고 그땐 대학생들이었다. 토요일 저녁 가장 핫한 시간에 생방송으로 나갔는데 누구 하나 실수하면 안 되지 않나. 정말 초긴장 상태로 했다. 첫 방송이 끝나고 안도감이 들었다. 둘이 끝나자마자 저절로 가서 끌어안았다”라고 회상했다.

‘그 시대에 기싸움이나 멘트 욕심 같은 건 없었나’라는 질문에 장윤정은 “있었다. 미묘하게 둘이 경쟁이 있었다”면서도 “난 그게 나쁘다는 생각은 안 든다. 오히려 우릴 발전시켰다. 둘 다 미스코리아니까 의상에 신경 썼다. 오늘 뭐 입나, 뭘 입었나 보고 ‘내가 조금 부족한가’ 싶으면 들어가서 아이템을 하나 더 장착하곤 했다”고 말했다.

그러면서 “옷이 점점 갈수록 더 화려해졌다”면서 웃음을 자아냈다.

장윤정은 1987년 미스코리아 진으로 선발됐고, 미스 유니버스에 출전해 당시 대한민국 역대 최고 기록이었던 2위에 입상했다.

