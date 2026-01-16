기사 검색
흑백요리사3, 이번엔 4인 1조 ‘식당 전쟁’…참가 모집 시작

셰프 정호영(왼쪽부터), 후덕죽, 선재스님, 손종원, 김은지PD, 김학민PD, 술 빚는 윤주모, 프렌치 파파, 중식 마녀, 아기 맹수가 17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.
뉴시스
셰프 정호영(왼쪽부터), 후덕죽, 선재스님, 손종원, 김은지PD, 김학민PD, 술 빚는 윤주모, 프렌치 파파, 중식 마녀, 아기 맹수가 17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.
전 세계를 K-요리의 열풍으로 몰아넣었던 넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’이 마침내 세 번째 시즌의 닻을 올렸다.

이번 시즌은 단순한 개인의 기량을 넘어, 주방의 ‘팀워크’가 승패를 가르는 역대급 스케일의 대결이 펼쳐질 전망이다.

넷플릭스 측은 16일 ‘흑백요리사’ 시즌3 제작을 공식화하며 이날부터 전 세계 참가자 모집을 시작한다고 발표했다. 가장 눈에 띄는 변화는 대결의 형식이다.

시즌1과 시즌2가 이름 없는 고수 ‘흑수저’와 거물급 ‘백수저’ 요리사들의 개인전이었다면, 시즌3는 업장의 자부심이 걸린 ‘식당 대결’로 펼쳐진다.

지원 자격 또한 한층 까다로워졌다. 요리 장르에 상관없이 한 식당을 대표하는 요리사 4인이 1조를 이루어야 한다. 현재 동일한 업장에서 손발을 맞추고 있는 요리사들이 식당 명예를 걸고 펼치는 맛 대결로, 친분으로 모인 지인 팀이나 임의로 구성된 팀은 참가가 불가능하다.

다만 같은 브랜드의 다른 지점 소속인 경우에는 한 팀으로 지원할 수 있다.

그간 ‘흑백요리사’는 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 부문 1위를 연달아 석권하며 신드롬을 일으켰다.

시즌1에서는 흑수저 출신 ‘나폴리 맛피아’(권성준)가, 시즌2에서는 절치부심 끝에 재도전한 백수저 ‘최강록’이 우승하며 각각 3억 원의 상금을 차지했다.

시즌1부터 흥행 신화를 써 내려온 스튜디오 슬램의 김은지 PD는 “세계 시청자들 덕분이다. 진심으로 감사드린다”며 “시즌3는 또 새롭게 발전된 구성과 재미로 흑백요리사 기대를 충족할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

