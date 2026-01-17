기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘전세사기’ 김광규, 남진 노래 들으며 눈물 흘린 이유는

입력 :2026-01-17 15:51:04
수정 :2026-01-17 15:51:04
SBS TV 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’
SBS TV 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’


배우 김광규가 전세 사기를 당했던 과거를 회상하며 눈물을 보였다.

16일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’에는 가수 남진이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 이서진과 김광규는 남진의 일일 매니저로 나서 데뷔 60주년 기념 콘서트 일정을 도왔다.

콘서트 현장에서 남진은 히트곡 ‘빈잔’을 열창했다. 이를 지켜본 이서진은 “음악 좀 한다는 사람들도 인정하는 노래”라며 “술을 부른다”고 감탄했다.

이에 김광규는 “나는 ‘빈잔’만 부르면 운다”며 “실연당하거나 전세 사기 당했을 때 노래방에서 10번 연속 부르고 울었던 곡”이라고 밝혔다.

그러면서 “전세 사기를 당해 돈이 없을 때 ‘어차피 인생은 빈 술잔 들고 취하는 것’ ‘없던 일로 생각하고 빈잔을 다시 채워보자’는 소절을 부르면서 처음으로 돌아가자고 결심했다”고 전했다.

그는 “잘못된 선택으로 전 재산을 잃고 병원비조차 없었을 때 이 노래를 들으며 정말 많이 울었다”고 덧붙였다. 이어 “쟤(이서진) 또 욕할 텐데”라고 말했고, 이 모습을 지켜보던 이서진은 조용히 웃었다.

앞서 김광규는 한 방송에서 “2010년 서울에 전셋집을 구하려다 사기당해 11년 동안 모은 돈 1억 1000만원을 날렸다”고 고백한 바 있다.

이후 그는 전세 사기 아픔을 딛고 2022년 송도에 아파트를 마련해 많은 응원을 받았다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김광규가 전세 사기로 잃은 금액은?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
“오빠 냄새 거기까지?” 충격 행실… “남편 역할은 기쁨조” 직격

“오빠 냄새 거기까지?” 충격 행실… “남편 역할은 기쁨조” 직격
한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다

한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다
남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”
다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼

다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼
“2011년에 처음 만났는데”…이효리♥이상순 부부, 이별 소식 알렸다

“2011년에 처음 만났는데”…이효리♥이상순 부부, 이별 소식 알렸다
“전문직 남편이 가학적 성행위 강요” 폭로…‘노예 각서’ 효력 있나

“전문직 남편이 가학적 성행위 강요” 폭로…‘노예 각서’ 효력 있나
손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?

손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?
지지율 떨어지자…“1인당 294만원씩 지급” 현금 뿌리기 나선 트럼프

지지율 떨어지자…“1인당 294만원씩 지급” 현금 뿌리기 나선 트럼프
‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장

‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  2. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  3. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  4. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  5. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2