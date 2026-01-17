기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

박명수 “전현무 결혼 상대 로봇 될 수도”… 전현무 반응은

입력 :2026-01-17 12:06:54
수정 :2026-01-17 12:06:54
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’
KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’


‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 박명수가 전현무의 결혼 상대가 로봇이 될 수도 있다고 밝혀 전현무의 좌절을 불러온다.

18일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)의 코너 박명수의 ‘걸어서 보스집으로’에서는 우리나라 휴머노이드 대부인 한재권 교수가 출격해 급격하게 변화하고 있는 휴머노이드 산업과 로봇 실용화에 대해 이야기한다.

긴 웨이브 헤어로 등장부터 시선을 사로잡은 한 교수는 “뇌성마비 장애를 지닌 친동생이 있어서 도움이 필요한 로봇을 연구하기 시작했다”라며 로봇 연구를 시작하게 된 계기를 밝힌다. 이어 “미국 유학 시절 돈이 없어서 머리를 못 잘랐는데 그 후 나의 트레이드 마크가 됐다. 이제 머리를 자르면 사람들이 못 알아봐서 기르고 있다”라며 긴 머리를 유지하게 된 이유를 밝혀 웃음을 선사한다. 그런가 하면 중국에서 백지수표와 함께 스카우트 제안이 왔던 일화를 전하며 “갈 생각이 없다”라고 차단해 박명수의 부러움을 산다.

특히 물건을 나르고 정리하는 휴머노이드 로봇에서 시작해 주사위 놀이를 하는 휴머노이드 로봇까지 별천지의 모습에 전현무는 “너무 신기하다, 같이 있으면 심심하지 않겠다”라고 놀라워한다. 이에 박명수는 “제가 보기에 5년 후에는 전현무의 결혼 상대자가 로봇일 수도 있다”라고 밝혀 전현무의 멘붕을 불러온다. 그러나 곰곰이 생각해 보던 전현무는 “싸울 일은 없겠다”며 모든 세계관을 지배하는 막강한 ‘박명수 세계관’에 순응해 더욱 큰 웃음을 불러온다.

실제로 한 교수는 사라질 일자리 3가지를 공개했다는 후문이어서 근미래에 주목받을 직업과 사라질 직업이 무엇일지 ‘사당귀’를 통해 공개된다.

한편 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한재권 교수가 로봇 연구를 시작하게 된 계기는?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
“오빠 냄새 거기까지?” 충격 행실… “남편 역할은 기쁨조” 직격

“오빠 냄새 거기까지?” 충격 행실… “남편 역할은 기쁨조” 직격
한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다

한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다
다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼

다이나믹듀오 개코, 뜻밖의 결별 발표…“서로의 삶 존중” 아내와 이혼
“전문직 남편이 가학적 성행위 강요” 폭로…‘노예 각서’ 효력 있나

“전문직 남편이 가학적 성행위 강요” 폭로…‘노예 각서’ 효력 있나
남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”
“2011년에 처음 만났는데”…이효리♥이상순 부부, 이별 소식 알렸다

“2011년에 처음 만났는데”…이효리♥이상순 부부, 이별 소식 알렸다
손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?

손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?
지지율 떨어지자…“1인당 294만원씩 지급” 현금 뿌리기 나선 트럼프

지지율 떨어지자…“1인당 294만원씩 지급” 현금 뿌리기 나선 트럼프
‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장

‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  2. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  3. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  4. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  5. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2