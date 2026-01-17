문채원, 연기 인생 최초 뉴스 출연

‘하트맨’ 문채원.

롯데엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 문채원이 JTBC ‘뉴스룸’에 출연하는 이유는? 영화 홍보 드라마 홍보

영화 ‘하트맨’(감독 최원섭)의 주인공 문채원이 생애 처음으로 뉴스에 출연한다.배급사 롯데엔터테인먼트에 따르면 문채원은 오는 18일 오후 6시 20분 JTBC ‘뉴스룸’ 초대석에 나선다.2026년 새해 극장가를 달굴 코미디 ‘하트맨’에서 첫사랑 여신 보나 역으로 활약한 그는 영화 홍보를 위해 뉴스룸을 방문해 영화와 연기에 대한 진솔한 이야기를 나눌 예정이다. 문채원은 연기 인생 최초로 뉴스 스튜디오에 출연해 기대감을 자아낸다. 문채원과 안나경 아나운서의 만남으로 뉴스 스튜디오 현장이 빛났다는 후문이다.한편 ‘하트맨’은 ‘히트맨’ 시리즈의 최원섭 감독과 권상우가 다시 한번 의기투합해 문채원, 박지환, 표지훈 등 매력적인 배우들과 아역 배우 김서헌이 함께 코믹 케미스트리를 완성했다.이 영화는 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.뉴스1