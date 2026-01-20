축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

SBS ‘미운우리새기’ 방송화면 캡처

김민종(53)이 전화 사주를 통해 연애·결혼운을 점쳤다.지난 18일 방송된 ‘미운 우리 새끼’에서는 이혼 후 싱글하우스로 이사한 윤민수가 절친 영탁, 김민종을 집으로 초대하는 모습이 그려졌다.이날 김민종은 수맥봉으로 집 풍수를 살피며 “재작년까지 삼재가 너무 셌다. 악삼재라고 하더라”며 사주와 철학에 관심이 많다고 밝혔다. 그는 “사주를 봐주시는 선생님께 ‘장가는 갈 수 있냐’고 물었더니 2~3년 안에 결혼운이 있다고 했다. 이제 그 2년째에 들어왔다”고 말했다.현재 연애 여부에 대해서는 “지금은 없다”고 선을 그었다. 이어 “나이가 있다 보니 더 소극적이게 된다. 그걸 바꾸려고 노력 중”이라고 덧붙였다.윤민수의 제안으로 전화 사주가 연결됐고, 역술가는 김민종에 대해 “고집이 있지만 자기 주관이 뚜렷한 성격”이라고 풀이했다. 연애운에 대해서는 “올해 귀인운이 강하다. 이상형을 만날 가능성이 크다”며 “특히 4~6월이 결정적인 시기”라고 설명했다. “올해를 놓치면 다음 기회는 한참 뒤”라고도 덧붙였다.배우자 운에 대해서는 “사회적으로 위치가 높은 사람일 수 있다. 김민종씨보다 더 강단 있는 타입”이라고 했고, 자녀운과 관련해선 “자녀로 인해 결혼으로 이어질 가능성도 있다”고 해석했다.온라인뉴스부