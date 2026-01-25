기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘국민 MC’ 유재석, ‘충격적 진단’ 받았다…“턱 함몰” 무슨 일

입력 :2026-01-25 13:40:17
수정 :2026-01-25 13:40:17
SBS ‘런닝맨’
SBS ‘런닝맨’


‘국민 MC’ 유재석의 페이스 컨설팅 결과가 눈길을 끈다.

25일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 멤버들의 외적 매력을 낱낱이 파헤칠 예정이다.

이날 방송은 ‘오늘부터 구미호입니다만’ 레이스로 꾸며져 꼬리를 딱 9개 모아야만 구미호가 될 수 있다.

멤버들은 구미호가 되기 전 구미호의 매력을 살리기 위해 전문가에게 외모 점검을 받는다.

가장 눈길을 끄는 것은 유재석의 페이스 컨설팅 결과다. 유재석은 지난해 ‘2025 SBS 연예대상’에서 ‘AI가 뽑은 SBS의 얼굴상’을 수상한 바 있다.

전문가는 유재석의 얼굴을 보자마자 “입이 돌출되어 있고 턱은 함몰됐다” “생각보다 더 불균형한 얼굴”이라며 필터 없는 적나라한 평가를 쏟아내 현장을 웃음바다로 만들었다.

다만 전문가는 유재석의 얼굴에 대해 “이러한 불균형함이 오히려 유재석을 국민 MC로 만든 결정적 이유”라고 덧붙여 멤버들의 궁금증을 자아냈다.

과연 관상학적 불균형이 어떻게 대성할 운명으로 이어졌는지 관심이 쏠린다.

유재석의 충격적인 외모 진단 결과는 25일 오후 6시 10분 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이번 런닝맨의 레이스 주제는 무엇인가?
인기기사
홍진영, 초저가 수영복으로 뽐낸 ‘아찔 볼륨감’
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
“홀딱 벗고 손으로 ‘그곳’ 만져” 女기사 택시서 음란행위 한 남성…‘충격’ 장면

“홀딱 벗고 손으로 ‘그곳’ 만져” 女기사 택시서 음란행위 한 남성…‘충격’ 장면
이지혜 “숙주는 남편…무서웠다” 두 딸과 119에 요청, 무슨 일?

이지혜 “숙주는 남편…무서웠다” 두 딸과 119에 요청, 무슨 일?
“차은우 자주 방문, 안 비밀” 부모님 장어집 홍보도 논란

“차은우 자주 방문, 안 비밀” 부모님 장어집 홍보도 논란
“다 죽어야 돼” 길거리서 흉기 휘두르고 친자매 스토킹한 40대女

“다 죽어야 돼” 길거리서 흉기 휘두르고 친자매 스토킹한 40대女
90대母 때려 숨지게 한 딸, 살해 혐의 긴급 체포…얼굴·몸에 ‘멍자국’

90대母 때려 숨지게 한 딸, 살해 혐의 긴급 체포…얼굴·몸에 ‘멍자국’
도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다

도경수 “절친 김우빈 축의금 액수는…” 결혼식 비하인드 밝혔다
“남편♥내연녀 존중해요” 매일 사과 영상 올리는 아내…이유 있었다

“남편♥내연녀 존중해요” 매일 사과 영상 올리는 아내…이유 있었다
“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개

“뉴진스 민지 닮아” 김종민도 깜짝…KCM, ♥9살 연하 아내·두 딸 최초 공개
한국, ‘10명’에 치욕패 흑역사…“김상식 ‘흑마술’ 부렸다” 베트남은 열광

한국, ‘10명’에 치욕패 흑역사…“김상식 ‘흑마술’ 부렸다” 베트남은 열광
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  4. 박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

    박나래 “뭐라도 해야죠”…막걸리 수업 듣는 근황 ‘포착’

  5. “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

    “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나