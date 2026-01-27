류시원 “나 데뷔했을 때 아내는 3살”…‘대치동 여신’ 아내 공개한 이유

배우 류시원과 19세 연하 아내 이아영씨. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처

배우 류시원(54)이 19살 연하 아내 이아영(35)씨와의 나이 차이에 대해 설명해 놀라움을 안겼다.26일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에는 배우 류시원 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 부부는 개그맨 윤정수, 원진서 부부를 만났다. 윤정수는 이씨를 향해 “진짜 어려 보여”라고 말했고, 원진서는 “여배우 같아”며 미모에 감탄했다.류시원은 “지금 정수는 예전에 한창 활동할 때 느낌인데”라고 말했고, 윤정수는 “거의 30년 전 얘기”라며 웃었다.이때 원진서는 이씨를 향해 “그때 유치원생 아니었냐”고 말했다. 류시원은 “내가 94년 데뷔인데, 그때 아내가 3살”이라고 솔직히 털어놔 놀라움을 자아냈다.이어 류시원은 “평소에는 못 느끼다가 그렇게 나이를 계산해볼 때 깜짝 놀란다. 아내가 91년생인데, 내가 91학번이란 말이야. 내가 대학 들어갈 때 아내가 태어난 것”이라고 밝혔다.그러면서 24살 연하 아내를 둔 배우 최성국을 언급하며 “난 어디 가서 19살 차이 명함도 못 내밀어”라고 너스레를 떨었다.윤정수는 “사실 방송 출연한다는 기사가 나고 걱정이 됐다. 제수씨를 지금까지 공개 안 했지 않았느냐”고 물었다.류시원은 “난 솔직히 공개를 하고 싶었다”며 “아내가 친구 만나 밥 먹고 있으면 그렇게 연락처 물어보는 사람이 많다. 그게 너무 많아서 신경이 쓰였다. 그래서 차라리 빨리 오픈해서 이아영 강사는 류시원의 아내인 게 알려졌으면 했다”고 밝혔다.이씨는 방송 출연을 결심한 계기를 묻자 “처음엔 많이 걱정이 됐다”면서 “아내의 입장에서 옆에서 봤을 때 남편이 너무 좋은 사람인데 사람들이 왜 안 좋게 이야기할까. 답답하고 속상하고 화도 났다”고 털어놨다.이어 “이번 방송이 나가는 것도 걱정되는 부분이 있다. 또 안 좋은 이미지로 비춰지면 어떡하나 하는 걱정이 많이 됐다”며 “차라리 방송에 나가서 우리가 이렇게 예쁘게 잘 살고 있고, 제 남편이 그런 사람이 아니라 자상한 사람이고, 여태 기사에서 비춰졌던 모습이 사실이 아니었다는 걸 보여줄 수 있지 않을까 하는 생각에 출연을 결심했다”고 말했다.그는 “시청자 여러분도 조금이나마 그런 마음을 느끼실 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다.류시원은 2010년 탤런트 출신 조모씨와 결혼해 이듬해 딸을 품에 안았다. 두 사람은 3년간 소송 끝에 2015년 이혼했으며, 딸은 전 부인이 양육하고 있다.이후 류시원은 2020년 ‘대치동 여신’으로 불리는 수학강사 이씨와 재혼해 2024년 득녀했다.이보희 기자