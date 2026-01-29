기사 검색
전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

입력 :2026-01-29 11:27:52
수정 :2026-01-29 11:27:52
TV 조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 방송화면
TV 조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 방송화면


방송인 전현무가 부모에게조차 알리지 않는 자신의 연애 원칙을 솔직하게 털어놨다.

28일 방송된 TV 조선 예능 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에는 세계적인 팝페라 테너 임형주와 그의 어머니가 출연해 부모와 자녀의 관계에 대한 이야기를 나눴다.

이날 현주엽이 “부모님께 연애사를 다 이야기한다”고 밝히자, 전현무는 정반대의 입장을 전했다. 그는 “저는 부모님께 절대로 얘기 안 한다”고 단호하게 말했다.

이에 한혜진이 “티가 나지 않느냐”고 묻자, 전현무는 “절대 티 안 난다. 포커페이스를 한다”며 웃었다. 이어 “엄마에게 제일 많이 들었던 말이 ‘너 얘 만나니?’였는데, 그걸 기사로 보시고 물어본 거였다”고 말해 한혜진을 놀라게 했다.

전현무는 “부모님은 자식의 연애를 제일 늦게 안다는 말을 제가 몸소 실천하고 있다”며 “얘기해서 좋을 게 있을까 싶다. 결혼하면 모를까”라고 덧붙였다.

앞서 전현무는 모델 한혜진, 아나운서 출신 방송인 이혜성과 공개 연애를 한 바 있다.

한편 한혜진은 ‘딸의 연애를 목격한다면 어떨 것 같냐’는 질문에 “좋을 것 같다. 건강한 거 아니냐”고 답하면서도, 남편 기성용에 대해서는 “되게 보수적이라 안 될 것 같다”고 말했다. 이어 “남편이 벌써 딸 통금시간이 오후 6시라고 하더라”고 덧붙였다.

이를 들은 전현무는 “다음 날 새벽 6시 아니냐. ‘아침은 집에서 먹어라’ 이런 거”라고 농담을 건네며 분위기를 띄웠다.

