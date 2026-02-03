기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

♥야노시호 이혼 발언에 입 열었다…추성훈 “나도 매번 이혼 생각”

입력 :2026-02-03 07:50:26
수정 :2026-02-03 07:50:26
SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면
SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면


이종격투기선수 추성훈이 모델인 아내 야노 시호의 이혼 발언에 입을 열었다.

추성훈은 지난 2일 첫 방송한 SBS TV ‘아니 근데 진짜!’에서 “나도 똑같이 매번 이혼을 생각한다”고 털어놨다.

MC 탁재훈은 “당시 야노 시호가 빠르게 30번 정도 ‘매번’이라고 답했다”고 했다.

이어 “추성훈씨는 이미 쫓겨났다는 얘기도 있다”면서 “센 척하는데 눈빛이 흔들렸다”며 웃었다.

앞서 야노 시호는 지난해 12월 SBS TV ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 ‘이혼할까 고민한 적 있느냐’는 질문에 “매번 매번”이라며 “다들 이혼해봐서 알지 않느냐”고 했다.

이날 MC 이상민은 “지금 밖에서 제보가 왔는데 야노 시호가 ‘추성훈이 너무 바쁘다. 난 남자친구가 필요하다’고 했다”고 전했다.

SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면
SBS TV ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면


추성훈 “그런 게 있으면 좋다. 그런 친구가 있어야 아내도 재미있을 것”이라며 받아들였다.

이에 그룹 ‘엑소’ 카이가 “그건 외롭다는 얘기”라고 설명했다.

그러나 추성훈은 “자기 인생을 살아야 한다. (이성 친구와도) 커피 마시고 밥 먹고 술 먹고”라고 했다.

카이가 “바쁘니까 일을 조금만 하고 ‘나랑 같이 놀아달라’는 뜻 아니겠느냐”고 말했다.

이에 추성훈은 “난 돈이 없다. 조금 벌어오면 화낸다”고 해 웃음을 줬다.

야노시호와 추성훈은 2009년 결혼해 2011년 딸 추사랑을 얻었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
추성훈이 아내의 이혼 발언에 대한 반응은?
인기기사
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
“女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’

“女 사진 1000장, 미성년자까지” 변호사가 유명 관광지서 불법촬영…태국 ‘발칵’
“가정폭력·가출 해놓고 양육권 주장” 정철원 아내 김지연의 폭로

“가정폭력·가출 해놓고 양육권 주장” 정철원 아내 김지연의 폭로
병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다

병원 찾은 70대 할아버지…“임신입니다” 충격 진단받았다
“15살 어린 女와 불륜한 남편…재산 절반 못 준대요” 이유 있었다

“15살 어린 女와 불륜한 남편…재산 절반 못 준대요” 이유 있었다
‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태

‘53세’ 심권호, 음주 후 쓰러져… “간암” 심각한 건강 상태
“버려진 휴대폰들서 ‘금’ 추출해 5천만원 벌었다”…실제로 가능할까?

“버려진 휴대폰들서 ‘금’ 추출해 5천만원 벌었다”…실제로 가능할까?
“우리 조상 잘 되라고”…남의 조상 묘에 소금 뿌린 노인들

“우리 조상 잘 되라고”…남의 조상 묘에 소금 뿌린 노인들
툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 고스란히 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?

툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 고스란히 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?
구준엽이 디자인…故 서희원 1주기에 공개된 조각상 보니

구준엽이 디자인…故 서희원 1주기에 공개된 조각상 보니
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  3. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  4. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  5. 고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나

    고윤정 ‘김선호와 투샷’ 올렸는데…수지·박규영도 불똥? 차기작 어쩌나
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해