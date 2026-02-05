기사 검색
조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…"보고 싶다" 오열

입력 :2026-02-05 09:15:59
수정 :2026-02-05 10:06:38
방송인 조혜련이 아들 생각을 하며 눈물을 흘렸다. MBC ‘라디오스타’
방송인 조혜련이 아들 생각을 하며 눈물을 흘렸다. MBC '라디오스타'


방송인 조혜련이 아들 생각을 하며 눈물을 흘렸다.

4일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 조혜련을 비롯해 김원준, 한해, 그리가 게스트로 출연했다.

조혜련은 연극 ‘리타 길들이기’에서 20대 주인공 역할을 소화하기 위해 체중 4㎏을 감량한 근황을 전했다.

특히 이날 방송은 MC 김구라의 아들 그리의 전역 후 첫 예능 출연으로 관심을 모았다.

그리는 본격적인 토크에 앞서 “필승”을 외치며 아버지 김구라에게 우렁찬 목소리로 전역 신고와 큰절을 올려 시선을 모았다.

이를 지켜보던 조혜련은 “마치 내 아들을 보는 것 같다”며 감정을 주체하지 못했고, 김구라 대신 눈물을 보이며 따뜻한 분위기를 더했다.

MBC '라디오스타' 조혜련
MBC ‘라디오스타’ 조혜련


앞서 조혜련은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 ‘라디오스타’ 출연 소식을 전하면서 “그리 때문에 울컥했다”며 “(아들) 우주가 보고 싶다”고 아들을 향한 그리움을 드러내기도 했다.

조혜련은 지난해 10월 방송된 MBC 추석 특집 예능 ‘행님 뭐하니?’를 통해 아들 우주군이 학업을 위해 미국으로 떠난다고 밝힌 바 있다.

그는 “우주가 23살인데 미국으로 간다”며 “6개월간 성경 공부를 한 뒤 시드니로 갈 예정”이라고 전했다. 이어 “떠나기 전 편지를 길게 써놓았더라. 어느새 많이 성장했다”며 눈물을 흘렸다.

한편, 조혜련은 1999년 전 남편과 결혼해 슬하에 두 자녀를 두었으며, 2012년 이혼했다. 이후 2014년 현재의 남편과 재혼했다.

