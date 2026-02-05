2년 만에 결혼→이혼→재혼…또 위기 맞은 부부 ‘충격’

JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 2년간 이혼과 재결합을 경험한 부부가 등장해 모두를 놀라게 한다. JTBC ‘이혼숙려캠프’

JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 2년간 이혼과 재결합을 경험한 부부가 등장해 모두를 놀라게 한다.5일 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서는 19기 캠프의 막이 오르며 첫 번째 부부의 가사조사가 공개된다.결혼 3년 차인 부부는 단 2년의 세월 동안 이혼과 재결합을 경험했다고 밝힌다.먼저 아내 측 영상에서는 외출만 하면 다른 여자에게 눈이 돌아가는 남편의 모습이 담긴다.여자 문제에 대해 남편은 “예쁜 여자가 있으면 볼 수도 있다”라며 대수롭지 않게 생각하는가 하면, 여성들과 함께 간 여행을 지적하자 “뭐가 문제냐”라며 뻔뻔한 태도로 일관한다.이를 지켜보던 박하선은 “이게 무슨 말이냐”라며 경악하고, 진태현은 씁쓸한 헛웃음만 지었다는 후문이다.하지만 이어진 남편 측 영상에서 아내가 남편에게 과도한 집착을 하고 있던 것이 밝혀져 분위기가 반전된다.심지어 촬영을 위해 대화를 나눈 제작진까지 의심하는 아내의 모습에 서장훈은 “15살 아이가 떼쓰는 것 같다”라며 당혹감을 감추지 못한다.가사조사 이후 아내는 ‘의부증 환자’ 취급을 받았다며 억울함을 표하고, 결국 큰 고함이 오가는 싸움으로 번지며 남편이 캠프 중도 하차까지 언급하는 상황이 벌어진다.‘한겨울의 납량특집’ 같은 19기 부부들의 캠프가 시작된 가운데, 19기 첫 번째 부부의 자세한 사연은 5일 오후 10시 30분 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부