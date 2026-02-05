기사 검색
2년 만에 결혼→이혼→재혼…또 위기 맞은 부부 ‘충격’

입력 :2026-02-05 11:08:04
수정 :2026-02-05 11:08:04
JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 2년간 이혼과 재결합을 경험한 부부가 등장해 모두를 놀라게 한다. JTBC ‘이혼숙려캠프’
JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 2년간 이혼과 재결합을 경험한 부부가 등장해 모두를 놀라게 한다. JTBC ‘이혼숙려캠프’


JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 2년간 이혼과 재결합을 경험한 부부가 등장해 모두를 놀라게 한다.

5일 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서는 19기 캠프의 막이 오르며 첫 번째 부부의 가사조사가 공개된다.

결혼 3년 차인 부부는 단 2년의 세월 동안 이혼과 재결합을 경험했다고 밝힌다.

먼저 아내 측 영상에서는 외출만 하면 다른 여자에게 눈이 돌아가는 남편의 모습이 담긴다.

여자 문제에 대해 남편은 “예쁜 여자가 있으면 볼 수도 있다”라며 대수롭지 않게 생각하는가 하면, 여성들과 함께 간 여행을 지적하자 “뭐가 문제냐”라며 뻔뻔한 태도로 일관한다.

이를 지켜보던 박하선은 “이게 무슨 말이냐”라며 경악하고, 진태현은 씁쓸한 헛웃음만 지었다는 후문이다.

JTBC ‘이혼숙려캠프’
JTBC ‘이혼숙려캠프’


하지만 이어진 남편 측 영상에서 아내가 남편에게 과도한 집착을 하고 있던 것이 밝혀져 분위기가 반전된다.

심지어 촬영을 위해 대화를 나눈 제작진까지 의심하는 아내의 모습에 서장훈은 “15살 아이가 떼쓰는 것 같다”라며 당혹감을 감추지 못한다.

가사조사 이후 아내는 ‘의부증 환자’ 취급을 받았다며 억울함을 표하고, 결국 큰 고함이 오가는 싸움으로 번지며 남편이 캠프 중도 하차까지 언급하는 상황이 벌어진다.

‘한겨울의 납량특집’ 같은 19기 부부들의 캠프가 시작된 가운데, 19기 첫 번째 부부의 자세한 사연은 5일 오후 10시 30분 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 확인할 수 있다.

