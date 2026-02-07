기사 검색
박재범 “파산 직전”… 아이돌 롱샷에 매일 잔소리하는 사연은

입력 :2026-02-07 17:52:03
수정 :2026-02-07 17:52:03
KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’
KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’


박재범과 그룹 롱샷이 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출격한다.

오는 8일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에는 박재범과 그가 키우는 첫 번째 아이돌 그룹 롱샷이 등장해 이목을 집중시킨다.

롱샷은 박재범이 모어비전 레이블을 설립한 후 4년 동안 공들여 키운 첫 아이돌로, 고퀄리티 퍼포먼스와 유니크한 매력으로 빠르게 존재감을 키워가고 있다.

이 가운데 ‘아이돌 샤워 시간’을 둘러싸고 뜻밖의 논쟁이 펼쳐져 이목을 집중시킨다. 롱샷의 리더 오율은 “대표님이 ‘샤워를 왜 이렇게 오래 하냐, 수도 요금이 많이 나와서 모어비전이 파산 직전이다’라고 불호령을 하셨다”라고 폭로해 ‘아이돌의 적정 샤워 시간’ 논란에 불을 지폈다. 이어 오율이 “샤워하는 데 한 시간 걸린다”라고 고백하자 스튜디오는 순식간에 술렁이기 시작한다. 김숙은 “혹시 반신욕을 하는 건가”라며 화들짝 놀라고, 박재범은 “나는 8분이면 끝난다”고 밝혀 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 롱샷 멤버들은 이 틈을 타 대표 박재범에 대한 모든 것을 털어놔 이목을 집중시킨다. 오율은 “대표님은 하루에 한 번은 꼭 잔소리하신다”, “식사 메뉴도 대표님이 원하시는 걸로 먹는다”고 덧붙여 그를 당황하게 한다. 이에 전현무와 박명수는 “이 정도면 박재범 씨도 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 보스로 앉혀야 한다”고 말하기도 했다. 한편 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

뉴스1
