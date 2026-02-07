양세형, 박소영 아나운서와 번호 교환 후 직접 애프터 신청 ‘핑크빛 기류’

MBC ‘전지적 참견 시점’

‘전지적 참견 시점’에 156만 팔로워를 보유한 인플루언서 ‘명예 영국인’ 백진경이 출연하는 가운데 양세형과 박소영 아나운서가 핑크빛 기류를 형성한다.7일 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’ 384회에서는 영국에 7년째 거주하며 영국식 영어와 문화를 소개하는 콘텐츠로 인기를 끌고 있는 156만 인플루언서 ‘명예 영국인’ 백진경이 MBC 접수에 나선다.이와 더불어 지난 방송에서 설렘을 자아냈던 양세형과 그의 이상형 박소영 아나운서의 만남 이후 근황도 깜짝 공개된다. 앞서 식사 자리 후 번호 교환에 성공하며 화제를 모았던 두 사람. 이번 방송에서는 양세형이 박소영에게 직접 애프터 신청을 했다는 사실이 밝혀지며, 두 사람의 관계가 어디까지 진전됐을지 궁금증을 한껏 끌어올린다. 예능을 넘어 ‘연프’(연애 프로그램)를 방불케 하는 두 사람의 후일담도 주목된다.또한 경기도 안산 출신 ‘명예 영국인’ 백진경과 수원에서 온 ‘캘리포니아 핫걸’ 가비의 자존심을 건 영미 발음 대결 역시 이날 방송의 또 다른 관전 포인트다. ‘뉴스안하니’ 촬영을 마친 백진경은 개인 콘텐츠 촬영을 위해 부캐인 하드록 밴드 덕후 ‘이자벨’로 변신, 유일한 친구 가비와 함께 애프터눈 티 타임을 즐긴다. 그러나 가비의 미국식 영어와 에티튜드를 두고 물러설 수 없는 설전이 벌어지며 역대급 ‘기 싸움’이 예고돼 본 방송이 더욱 주목된다.‘전참시’는 이날 오후 11시 10분 방송된다.뉴스1