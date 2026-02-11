기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”

입력 :2026-02-11 09:20:29
수정 :2026-02-11 09:20:29
다비치 유튜브
다비치 유튜브


곽튜브 곽준빈이 6살 연하 아내와 함께한 근황을 공개했다.

10일 다비치 공식 유튜브 채널에는 콘서트 준비 과정과 공연 비하인드가 담긴 영상이 공개됐다. 공연을 마친 뒤 대기실을 찾은 곽튜브는 아내와 동행해 눈길을 끌었다. 이 자리에서 곽튜브 아내의 모습이 자연스럽게 처음 공개됐다.

강민경은 곽튜브를 보며 “왜 이렇게 귀염둥이처럼 하고 왔어?”라고 반겼고, 곧이어 아내에게는 “너무 애기 같다”며 미모를 칭찬했다. 곽튜브 아내도 “공연을 정말 재미있게 봤다”고 인사를 전했다.

곽튜브는 “공연이 너무 충격적이었다”며 프랑스 파리에서 구입한 빈티지 와인을 선물로 건넸다. 그는 “결혼식 때 다비치가 축가를 불러줬는데 이제야 인사를 드린다”며 감사 인사를 전했다. 결혼식 이후 약 100여 일 만에 다시 만난 셈이다.

이해리는 곽튜브 아내를 향해 “태교에 지장은 없었느냐”고 농담을 건넸고, 곽튜브는 “출산이 얼마 남지 않았다. 최고의 태교였다”고 웃으며 답했다. 이어 “조만간 식사를 대접하겠다”고 덧붙였다.

한편 곽튜브는 지난해 10월 14일 6살 연하의 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다. 다비치는 지난 1월 24~25일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘TIME CAPSULE: 시간을 잇다’ 콘서트를 개최했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
곽튜브 아내의 모습이 공개된 계기는?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다
“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다

‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다
“대변으로 만든 알약” 먹었더니…폐암 환자 10명 중 8명 반응

“대변으로 만든 알약” 먹었더니…폐암 환자 10명 중 8명 반응
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
“숙제 안 했다고 스쿼트 800회” 13세 소년 귀가 후 응급실행…父 폭로에 태국 공분

“숙제 안 했다고 스쿼트 800회” 13세 소년 귀가 후 응급실행…父 폭로에 태국 공분
“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼

“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  4. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  5. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈