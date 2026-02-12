기사 검색
“암울했던 시절” 충격…태진아, 치매 아내와 한국 떠났다

입력 :2026-02-12 18:16:19
수정 :2026-02-12 18:16:19
가수 태진아와 아내 이옥형씨. 태진아 제공
가수 태진아와 아내 이옥형씨. 태진아 제공


가수 태진아가 아내 옥경이와 과거 미국에서 어렵게 지냈던 시절을 회상했다.

오는 16일 오후 방송하는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 선공개 영상에는 치매 투병 중인 옥경이의 근황과 함께 태진아의 사연이 담겼다.

그는 아내에게 보여줄 치료 영상을 촬영하기 위해 25년 만에 뉴욕 타임스퀘어를 찾았다.

두 사람 청춘이 담긴 장소에서 태진아는 힘들었던 시절을 떠올렸다. 노점상을 하며 생계를 이어가던 당시의 기억을 생생하게 전했다.

그는 “조그만 보자기를 깔고 겨울 같으면 모자, 장갑, 목도리를 팔았다. 그럼 옥경이가 저기 서서 망을 봤다”라고 말했다.

이어 “옥경이가 ‘여보! 순경 온다!’ 하면 지하철로 보따리를 싸 들고 (단속을 피해서) 내려갔다”고 회상했다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면
TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면


태진아는 당시를 떠올리며 “지금은 미소를 띠면서 설명하지만, 참 암울했었던 시절”이라며 “깜깜한 터널 안에 있었던 것이나 다름없었다”고 씁쓸함을 드러냈다.

힘겨운 시절을 함께 버텨낸 부부의 기억은 타임스퀘어 곳곳에 남아 있었다.

태진아는 그 시절의 추억을 영상에 담아 아내에게 전할 예정이다.

온라인뉴스부
