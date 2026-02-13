20살 윤후, 연애하나 했더니 “결혼 상상까지 했다”

사진=tvN STORY·티캐스트 E채널 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애2’

가수 윤민수의 아들 윤후가 연애에 대한 솔직한 속내를 공개한다.스무 살이 된 그는 데이트 도중 “결혼 상상까지 했다”고 털어놓으며 예상 밖의 직진 면모를 드러냈다.오는 25일 첫 방송되는 tvN STORY·티캐스트 E채널 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애2’ 하이라이트 영상은 “부모도 처음 보는 내 새끼의 얼굴”이라는 시즌2의 정체성을 보여주며 기대를 모으고 있다.프로그램에는 윤후를 비롯해 배우 이문식의 아들 이재승, 축구 감독 신태용의 아들 신재혁, 가수 박남정의 딸 박시우, 방송인 이성미의 딸 조은별, 배우 최재원의 딸 최유빈 등이 등장한다.평소 과묵한 이미지로 알려졌던 윤후는 데이트 중 미래를 전제로 한 발언을 꺼내며 적극적인 모습을 보인다. 그는 데이트 도중 “결혼 상상까지 했다”고 털어놓으며 단숨에 미래를 그리는 모습까지 보였다.또 박시우는 신재혁에게 “아버지한테 딱 한 마디만 해. 내 인생의 여자 찾은 것 같다고”라고 말하며 직설적인 고백을 유도한다. 이어 수영장 데이트 장면에서는 신재혁이 상대의 머리를 넘겨주며 자연스럽게 스킨십을 시도하는 모습도 포착된다.하지만 감정이 깊어질수록 갈등도 드러난다. 출연진은 상대의 진심을 확인하지 못한 채 혼란을 겪고, 사소한 말 한마디에 상처를 받기도 한다. 때로는 “자존심이 상했다”며 상처를 받고, 또 때로는 “쟁취하려고 끝까지 노력할 것”이라고 하는 등 물러서지 않는 선택을 한다.제작진은 “사랑 앞에서 달라지는 자녀들의 얼굴, 그리고 자신이 알고 있는 ‘내 새끼’와 다른 모습을 처음 마주한 부모의 감정이 이 프로그램의 재미이자 공감 포인트”라며 “청춘남녀들의 설렘, 엇갈림, 성장을 함께 응원하고, 아이들의 사랑을 보며 감정의 롤러코스터를 타는 부모들의 ‘찐’ 반응에 함께 공감하는 프로그램으로 찾아가겠다”고 밝혔다.‘내 새끼의 연애2’는 오는 25일 오후 8시 첫 방송된다.강경민 기자