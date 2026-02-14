기사 검색
진세연, “‘미우새’ 아들 중 첫키스 상대있다”…폭탄 발언에 스튜디오 초토화

입력 :2026-02-14 09:27:20
수정 :2026-02-14 09:27:20
SBS ‘미운 우리 새끼’
SBS ‘미운 우리 새끼’


배우 진세연이 설 특집 ‘미운 우리 새끼’에 스페셜 MC로 출격한다.

오는 15일 오후 9시 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 진세연은 “미우새 아들들 중 첫 키스 상대가 있다”고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 한다.

예상치 못한 이름이 공개되며 현장이 발칵 뒤집혔다는 후문이다.

그는 “당시 연애 경험이 없어 어려웠지만 열심히 노력했다”고 털어놓으며 첫 키스 비하인드를 전한다.

또한 진세연은 자신을 따라다니는 ‘모태솔로 설’에 대해서도 입을 연다. 과거 한 방송에서 연애 경험이 없다고 밝힌 이후 꼬리표처럼 따라다니고 있다는 설명이다.

진세연은 “이제는 연애 경험이 있다고 밝혀도 기사가 안 난다”며 억울함을 토로한다.

이에 신동엽은 이미지를 벗기 위한 뜻밖의 해결책을 제안해 웃음을 자아낸다.

이어 진세연은 실제 연애 스타일도 공개한다. 그는 “좋아하는 사람 앞에서는 말투가 바뀐다”며 애교를 발산한다.

뉴시스
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
진세연이 출연하는 프로그램의 방송일은?
