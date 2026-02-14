기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

이경규 “이건 노벨상 줘야 한다”… 극찬한 제품은

입력 :2026-02-14 09:54:04
수정 :2026-02-14 09:54:04
TV조선 ‘모던인물사 미스터.리’
TV조선 ‘모던인물사 미스터.리’


코미디언 이경규가 한국 대표 간식들의 성공 비화를 파헤친다.

15일 오후 9시 방송되는 TV조선 ‘모던인물사 미스터.리’에서는 세계인의 입맛을 사로잡은 ‘K-간식 3대장’에 얽힌 이야기가 전해진다.

이경규는 커피믹스, 초코파이, 바나나맛우유의 성공 배경을 경제 전문가 박정호 명지대 테크노아트대학원 실물투자분석학과 교수와 낱낱이 살펴본다.

이경규가 “이건 노벨상을 줘야 한다”며 극찬한 커피믹스의 탄생 비화가 공개된다.

훈민정음, 거북선, 금속활자, 온돌 등과 함께 ‘한국을 빛낸 10대 발명품’에 당당하게 이름을 올린 커피믹스가 사람들의 목숨까지 구한 사연이 밝혀져 놀라움을 더한다.

특히 초졸 출신에서 식품업계의 전설로 거듭난 동서식품 김재명 명예회장의 성공 스토리와 커피믹스의 놀라운 활약상에 모두 감탄을 아끼지 않았다.

베트남에서 제사상에 오를 정도로 세계 각국에서 사랑받는 초코파이의 탄생 과정도 들어본다.

이경규와 역사학자 김재원은 “이해할 수 없다. 회사를 없애버리고 말 것”이라고 반응하며 궁금증을 더한다.

마지막으로 지난해 10월 엔비디아 CEO 젠슨 황이 치맥 회동 당시 역조공 아이템으로 선택해 글로벌 인기를 입증한 바나나맛우유 이야기도 공개된다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
커피믹스가 한국을 빛낸 10대 발명품에 포함되었는가?
인기기사
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
‘女선수 성폭행’ 의혹 男선수와 10년 넘게 열애… ‘피겨 金’ 佛커플에 일각 비판 왜?

‘女선수 성폭행’ 의혹 男선수와 10년 넘게 열애… ‘피겨 金’ 佛커플에 일각 비판 왜?
왕관 쓴 로제, ‘공주님’ 그 자체…“세계 1위 미녀”의 미모

왕관 쓴 로제, ‘공주님’ 그 자체…“세계 1위 미녀”의 미모
군인 아들 마중가던 母 사망 ‘음주 벤츠’ 20대男 감형… 징역 8년→6년

군인 아들 마중가던 母 사망 ‘음주 벤츠’ 20대男 감형… 징역 8년→6년
‘69kg 감량’ 박수지, 운동 일상…“이렇게 유연할 줄이야”

‘69kg 감량’ 박수지, 운동 일상…“이렇게 유연할 줄이야”
송지효, 44세에 엄마 됐다…“아빠 역할도 내가” 선언

송지효, 44세에 엄마 됐다…“아빠 역할도 내가” 선언
임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다

임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다
“충주맨으로 살아온 7년, 인생에서 가장 행복” 마지막 인사…“새로운 도전”

“충주맨으로 살아온 7년, 인생에서 가장 행복” 마지막 인사…“새로운 도전”
‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”
류승룡, 악플마다 “그런 사람 아니다” 응원하던 사람 찾았다

류승룡, 악플마다 “그런 사람 아니다” 응원하던 사람 찾았다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  2. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

  5. 홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로

    홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에