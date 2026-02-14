이경규 “이건 노벨상 줘야 한다”… 극찬한 제품은

TV조선 ‘모던인물사 미스터.리’

코미디언 이경규가 한국 대표 간식들의 성공 비화를 파헤친다.15일 오후 9시 방송되는 TV조선 ‘모던인물사 미스터.리’에서는 세계인의 입맛을 사로잡은 ‘K-간식 3대장’에 얽힌 이야기가 전해진다.이경규는 커피믹스, 초코파이, 바나나맛우유의 성공 배경을 경제 전문가 박정호 명지대 테크노아트대학원 실물투자분석학과 교수와 낱낱이 살펴본다.이경규가 “이건 노벨상을 줘야 한다”며 극찬한 커피믹스의 탄생 비화가 공개된다.훈민정음, 거북선, 금속활자, 온돌 등과 함께 ‘한국을 빛낸 10대 발명품’에 당당하게 이름을 올린 커피믹스가 사람들의 목숨까지 구한 사연이 밝혀져 놀라움을 더한다.특히 초졸 출신에서 식품업계의 전설로 거듭난 동서식품 김재명 명예회장의 성공 스토리와 커피믹스의 놀라운 활약상에 모두 감탄을 아끼지 않았다.베트남에서 제사상에 오를 정도로 세계 각국에서 사랑받는 초코파이의 탄생 과정도 들어본다.이경규와 역사학자 김재원은 “이해할 수 없다. 회사를 없애버리고 말 것”이라고 반응하며 궁금증을 더한다.마지막으로 지난해 10월 엔비디아 CEO 젠슨 황이 치맥 회동 당시 역조공 아이템으로 선택해 글로벌 인기를 입증한 바나나맛우유 이야기도 공개된다.뉴시스