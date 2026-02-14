기사 검색
최다니엘, 최강희랑 꿀 떨어졌다… 직접 ‘하트 짜장밥’까지

입력 :2026-02-14 14:15:31
수정 :2026-02-14 14:15:31
MBC ‘전지적 참견 시점’
배우 최다니엘이 최강희를 위해 요리 실력을 뽐낸다.

14일 오후 11시 10분 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’(이하 ‘전참시’) 385회에서는 최다니엘과 최강희의 일상이 공개된다.

이날 방송에서 두 사람은 직접 벌집꿀을 짜는 도전에 나선다. 꿀을 짜기 위해 머리를 맞대는 두 사람의 모습에 스튜디오 참견인들은 “진짜 천생연분”이라는 반응을 보였다.

최다니엘은 집 청소를 도와준 최강희를 위해 직접 저녁 식사 준비에 나섰다. 그는 누구나 쉽게 만들 수 있는 ‘최단거리표’ 요리를 선보였다.

메뉴는 하트 짜장밥과 갈비탕, 수제 푸딩 등이다. 최다니엘이 차린 음식을 맛본 최강희는 연신 감탄했다는 후문이다.

뉴시스
