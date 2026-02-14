최다니엘, 최강희랑 꿀 떨어졌다… 직접 ‘하트 짜장밥’까지

‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

가수 장윤정이 부친과의 여행 계획을 전했다. 11일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에서 장윤정은 최근 시아버지의 팔순 잔치를 마친 소식을 전하며 친정아버지에 관한 이야기를 꺼냈다. 그는 “어제 시아버지 팔순 잔치를 했다. 그런데 아빠가 오셔서는 당신은 팔순 잔치를 하지 말라고 하셨다”며 “대신 나와 3박 4일 정도 국내 여행을 가는 게 소원이라고 하셨다”고 말했다. 장윤정은 아버지와 단둘이 여행을 가본 적 있냐는 물음에 고개를 가로저으며 “간 적이 없다. 질릴 것 같고 실시간으로 기가 빨릴 것 같다. 우리 아빠를 못 보지 않았느냐. …