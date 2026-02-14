기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

god 김태우 “손호영은 결혼하지 말길… 데니안은 상관없어”

입력 :2026-02-14 18:04:51
수정 :2026-02-14 18:04:51
MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’
MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’


그룹 ‘god’ 멤버 김태우가 손호영과 데니안의 결혼에 대해 상반된 반응을 보여 웃음을 안겼다.

지난 13일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’에서는 전현무, 곽튜브가 god의 손호영, 데니안, 김태우와 함께 의왕과 과천으로 ‘먹트립’을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 전현무는 “오늘의 ‘먹친구’는 국민 아이돌”이라며 게스트를 소개했다. 이에 곽튜브는 god 멤버들 앞에서 “반가워요, H.O.T.~”라고 라이벌 그룹의 이름을 외치는 실수를 저질러 시작부터 폭소를 유발했다.

이에 손호영은 “국민 아이돌은 H.O.T.가 맞지~ 우리도 팬이었다”고 쿨하게 받아쳤고, 김태우는 “god는 그냥 국민이었죠”라고 덧붙였다.

의왕의 팥 요리 전문점을 거쳐 과천의 부대찌개·족발 맛집에 도착한 이들은 본격적인 먹방과 함께 결혼에 대한 이야기를 나눴다.

전현무가 “태우가 호영이는 결혼하지 말라고 했다면서?”라고 묻자, 김태우는 “god의 인기를 위해서다. 형은 영원히 팬들의 오빠로 남아주길 바란다”고 답했다.

이를 들은 데니안이 “저건 저주다”라고 응수하자, 김태우는 “데니 형은 결혼하면 안정감이 있을 것 같다”고 태세를 전환했다. 이에 데니안은 “쟤는 나는 결혼을 하든 말든 상관이 없는 거야”라고 김태우의 속내를 꿰뚫어 현장을 웃음바다로 만들었다.

형제 같은 ‘디스전’은 계속됐다. 데니안이 “나도 계속 먹고 있었는데 말라서 안 보이나 보다”라고 혼잣말을 하자, 김태우는 “안 보인 게 아니라 형이 이슈성이 없는 것”이라고 ‘팩트 폭격’을 날리기도 했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김태우가 손호영의 결혼을 반대하는 이유는?
인기기사
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
송지효, 44세에 엄마 됐다…“아빠 역할도 내가” 선언

송지효, 44세에 엄마 됐다…“아빠 역할도 내가” 선언
‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”
“비명 소리” 일하던 중 튀김기에 머리 넣은 주방장 결국 사망…충격 빠진 美

“비명 소리” 일하던 중 튀김기에 머리 넣은 주방장 결국 사망…충격 빠진 美
임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다

임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다
“우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일

“우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일
진세연, “‘미우새’ 아들 중 첫키스 상대있다”…폭탄 발언에 스튜디오 초토화

진세연, “‘미우새’ 아들 중 첫키스 상대있다”…폭탄 발언에 스튜디오 초토화
“부모님이 쓸까 봐” 세뱃돈으로 ‘금’ 산 10살…수익률 대박 났다

“부모님이 쓸까 봐” 세뱃돈으로 ‘금’ 산 10살…수익률 대박 났다
이경규 “이건 노벨상 줘야 한다”… 극찬한 제품은

이경규 “이건 노벨상 줘야 한다”… 극찬한 제품은
“손주는 보여줘야지!” 이혼해도 설 명절 참석하라는 시댁…이게 맞나요?

“손주는 보여줘야지!” 이혼해도 설 명절 참석하라는 시댁…이게 맞나요?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  4. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

  5. 홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로

    홍진경, 딸 라엘 달라진 외모에 “아주 미쳐. 다 보정이야” 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에