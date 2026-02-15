기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

지상렬, 공개 연애 4달 만에 위기…“술 때문에 다퉈, 줄인게 3병”

입력 :2026-02-15 11:27:22
수정 :2026-02-15 11:27:22
KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 화면 캡처
KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 화면 캡처


방송인 지상렬이 공개 열애 중인 신보람과 술 문제로 다툰 적이 있다고 털어놨다.

지난 14일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 지상렬이 새해를 맞아 템플스테이에 나서는 모습이 공개됐다.

지상렬은 절에 도착하자 “헤어진 거 아니냐”는 의심을 받기도 했다. 템플스테이 1교시로 108배가 진행됐고, 그는 2배를 하던 중 방귀 소리를 내며 당황했다. 지상렬은 “안 쓰던 기관들을 쓰다 보니까 오류가 나는 것”이라며 “108배 쉽지 않다”고 밝혔다. 이어 힘들면 그만해도 된다는 스님의 말에 2배 후 자리에 앉아 웃음을 안겼다.

KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 화면 캡처
KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 화면 캡처


이후 2교시 차담에서 지상렬은 적경 스님과 대화를 나눴다. 그가 “지난해에 좋은 인연을 만났다”고 말하며 신보람을 언급하자, 스님은 다툰 적이 있는지 물었다. 지상렬은 “술 때문에 다툰 적이 있다”며 “술을 줄이라고 하더라”고 밝혔다.

그는 신보람에게 “술을 당장 끊을 수는 없다. 한 번에 변할 수는 없으나 차츰 변하는 모습을 보여주겠다”고 말했다고 전했다. 이를 보던 은지원은 “상렬이 형한테 없었던 모습”이라며 놀랐다.

또 지상렬은 결혼을 마음에 두고 있느냐는 질문에 “내가 살면서 잘해줄 수 있는 사람이 생겨서 고맙다고 얘기했다”며 “영원한 벗이 되면 좋을 것 같다”고 강조했다. 적경 스님은 “이 사람을 옆에 두고 계속 보고 싶으면 결혼하는 것”이라고 조언했다.

한편 지상렬은 지난해 말 ‘2025 KBS 연예대상’ 수상 소감을 통해 쇼호스트 신보람과 열애 사실을 공개했다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
지상렬과 신보람이 다툰 이유는 무엇인가?
인기기사
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
“손주는 보여줘야지!” 이혼해도 설 명절 참석하라는 시댁…이게 맞나요?

“손주는 보여줘야지!” 이혼해도 설 명절 참석하라는 시댁…이게 맞나요?
건강 생각해 “오트밀크로 변경” 돈도 더 냈는데 ‘반전’…“우유 아니다”

건강 생각해 “오트밀크로 변경” 돈도 더 냈는데 ‘반전’…“우유 아니다”
배현진 징계에 국힘 “자해 행위” 갈등 증폭…與 “탄핵찬성파 숙청, 공포 정치”

배현진 징계에 국힘 “자해 행위” 갈등 증폭…與 “탄핵찬성파 숙청, 공포 정치”
“신혼집 150평” 전현무도 깜짝?…‘공무원 아내♥’ 곽튜브, 입 열었다

“신혼집 150평” 전현무도 깜짝?…‘공무원 아내♥’ 곽튜브, 입 열었다
god 김태우 “손호영은 결혼하지 말길… 데니안은 상관없어”

god 김태우 “손호영은 결혼하지 말길… 데니안은 상관없어”
“어린 딸들 나체영상 보내면 돈 줄게” 男 말에 진짜 촬영한 싱글맘…日 발칵

“어린 딸들 나체영상 보내면 돈 줄게” 男 말에 진짜 촬영한 싱글맘…日 발칵
최다니엘, 최강희랑 꿀 떨어졌다… 직접 ‘하트 짜장밥’까지

최다니엘, 최강희랑 꿀 떨어졌다… 직접 ‘하트 짜장밥’까지
인기 클릭
Weekly Best

  1. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  4. “구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

    “구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

  5. 故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

    故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에