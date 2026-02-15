기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

입력 :2026-02-15 15:55:20
수정 :2026-02-15 15:55:20
TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처
TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처


‘백반기행’에서 장윤정이 시어머니의 사랑을 자랑한다.

15일 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 측은 “강화군에서 설날에 생일을 맞은 장윤정을 만난다”고 예고했다.

장윤정은 “1년 행사로만 지구 5바퀴 반의 거리를 다니며, 주유비로 2억 5000만원을 지불했다”면서 ‘행사의 여왕’으로 살아온 지난 시간을 떠올린다.

관객 앞에 설 수 있었던 원동력으로 가족을 내세운 그는 “남편 도경완의 든든한 지원과 격려, 미국 존스홉킨스대 영재 캠프에 다녀올 정도로 남다른 재능을 자랑하는 아들 연우와 딸 하영”을 자랑한다.

특히 “생일이 설날에 겹친 저에게 시어머니가 미역국을 따로 끓여줄 정도로 사랑 가득하다”고 감사한 마음을 전한다.

장윤정은 2013년 어머니와 남동생이 자신이 벌어온 돈을 모두 탕진한 후 오히려 빚 10억원을 남겼다고 주장하며 절연했음을 알렸다. 그의 부모는 이혼했으며, 장윤정은 아버지만 모시고 도경완과 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장윤정이 주유비로 지불한 금액은?
인기기사
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
“옆구리 칼로 찌르는 고통”…매일 ‘이것’ 먹었더니 담석 위험 26% 뚝

“옆구리 칼로 찌르는 고통”…매일 ‘이것’ 먹었더니 담석 위험 26% 뚝
조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백
건강 생각해 “오트밀크로 변경” 돈도 더 냈는데 ‘반전’…“우유 아니다”

건강 생각해 “오트밀크로 변경” 돈도 더 냈는데 ‘반전’…“우유 아니다”
god 김태우 “손호영은 결혼하지 말길… 데니안은 상관없어”

god 김태우 “손호영은 결혼하지 말길… 데니안은 상관없어”
“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽

“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

    故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

  5. “구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

    “구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에