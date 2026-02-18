‘16kg 감량’ 홍현희, 설에도 다이어트…떡국에 ‘이것’ 듬뿍

사진=홍현희 인스타그램, 유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 홍현희가 떡국에 가래떡 대신 사용한 대체재는? 새송이버섯 곤약

16kg 감량으로 화제를 모았던 개그우먼 홍현희가 설 연휴에도 실천할 수 있는 다이어트 레시피를 공개했다.홍현희는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’를 통해 새송이버섯을 활용한 ‘버섯 떡국’ 레시피를 소개했다.영상에서 그는 떡국 재료를 손질하며 “떡을 너무 많이 넣으면 좀 그렇다”며 “떡은 반만 넣고 버섯을 넣겠다”고 말했다. 이어 “살을 빼고 싶으면 버섯 넣으면 된다”며 “떡과 비슷한 식감이다”라고 설명했다.기존 떡국의 주재료인 가래떡 대신 버섯을 대체재로 활용해 열량을 낮춘 떡국을 선보였다.실제로 가래떡은 대표적인 정제 탄수화물 식품이다. 100g당 열량이 200kcal 안팎으로 높은 편이다. 혈당지수(GI)도 비교적 높아 섭취 후 혈당을 빠르게 올릴 수 있다.반면 버섯은 수분 함량이 90% 이상으로 100g당 20~30kcal 수준에 불과하다. 열량이 낮으면서도 포만감을 주기 때문에 식사량 조절에 도움이 된다.또한 버섯에 풍부한 식이섬유는 탄수화물의 소화·흡수 속도를 늦춰 혈당 급등을 막는 효과도 있다. 여기에 버섯에 함유된 베타글루칸은 면역 세포 활성화에 관여하는 성분으로 알려져 있다.홍현희가 선택한 새송이버섯은 조직이 단단하고 수분이 많아 오래 끓여도 형태가 쉽게 무너지지 않는다. 식감이 쫄깃하고 감칠맛이 있어 국물 요리에 넣으면 깊은 맛을 낼 수 있다.앞서 홍현희는 “살을 일부러 뺀 것이 아니라 혈당을 관리하면서 살이 빠진 것”이라며 49.97kg의 몸무게를 인증한 바 있다. 그는 개인 채널 등을 통해 꾸준히 식단을 공유하며 체중 유지 근황을 전하고 있다.강경민 기자