기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘16kg 감량’ 홍현희, 설에도 다이어트…떡국에 ‘이것’ 듬뿍

입력 :2026-02-18 11:37:19
수정 :2026-02-18 11:37:19
사진=홍현희 인스타그램, 유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처
사진=홍현희 인스타그램, 유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처


16kg 감량으로 화제를 모았던 개그우먼 홍현희가 설 연휴에도 실천할 수 있는 다이어트 레시피를 공개했다.

홍현희는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’를 통해 새송이버섯을 활용한 ‘버섯 떡국’ 레시피를 소개했다.

영상에서 그는 떡국 재료를 손질하며 “떡을 너무 많이 넣으면 좀 그렇다”며 “떡은 반만 넣고 버섯을 넣겠다”고 말했다. 이어 “살을 빼고 싶으면 버섯 넣으면 된다”며 “떡과 비슷한 식감이다”라고 설명했다.

기존 떡국의 주재료인 가래떡 대신 버섯을 대체재로 활용해 열량을 낮춘 떡국을 선보였다.

실제로 가래떡은 대표적인 정제 탄수화물 식품이다. 100g당 열량이 200kcal 안팎으로 높은 편이다. 혈당지수(GI)도 비교적 높아 섭취 후 혈당을 빠르게 올릴 수 있다.

반면 버섯은 수분 함량이 90% 이상으로 100g당 20~30kcal 수준에 불과하다. 열량이 낮으면서도 포만감을 주기 때문에 식사량 조절에 도움이 된다.

또한 버섯에 풍부한 식이섬유는 탄수화물의 소화·흡수 속도를 늦춰 혈당 급등을 막는 효과도 있다. 여기에 버섯에 함유된 베타글루칸은 면역 세포 활성화에 관여하는 성분으로 알려져 있다.

홍현희가 선택한 새송이버섯은 조직이 단단하고 수분이 많아 오래 끓여도 형태가 쉽게 무너지지 않는다. 식감이 쫄깃하고 감칠맛이 있어 국물 요리에 넣으면 깊은 맛을 낼 수 있다.

앞서 홍현희는 “살을 일부러 뺀 것이 아니라 혈당을 관리하면서 살이 빠진 것”이라며 49.97kg의 몸무게를 인증한 바 있다. 그는 개인 채널 등을 통해 꾸준히 식단을 공유하며 체중 유지 근황을 전하고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍현희가 떡국에 가래떡 대신 사용한 대체재는?
인기기사
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
약혼했으면 강간해도 무죄?…약혼녀 엘리베이터서 ‘질질’ 충격 사건, 中법원 판단은

약혼했으면 강간해도 무죄?…약혼녀 엘리베이터서 ‘질질’ 충격 사건, 中법원 판단은
‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규
박정민, 충주맨에 분노…“홍보대사 시키더니 사직”

박정민, 충주맨에 분노…“홍보대사 시키더니 사직”
“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은

“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은
“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유
“12살 소녀가 3일간 최소 5명 접대”…성매매 업소 불법 취업에 日 발칵

“12살 소녀가 3일간 최소 5명 접대”…성매매 업소 불법 취업에 日 발칵
전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”
“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황

“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황
최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에