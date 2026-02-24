기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

입력 :2026-02-24 06:58:11
수정 :2026-02-24 06:58:11
이소라와 신동엽. 이소라 유튜브
이소라와 신동엽. 이소라 유튜브


방송인 신동엽이 과거 연인이었던 모델 이소라와 관련한 비하인드 스토리를 전했다.

23일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 이재룡, 윤다훈, 성지루, 안재욱이 출연해 술자리 토크를 펼쳤다.

이날 대화 도중 신동엽은 최근 이소라의 유튜브 채널에 출연했을 당시 들은 이야기를 전했다. 그는 “이소라가 안재욱 결혼식에 가지 못했던 이유를 뒤늦게 들었다”며 “혹시 내가 올까 봐, 두 사람이 한 공간에 있으면 결혼식보다 우리에게 관심이 쏠릴까 걱정해 일부러 참석하지 않았다고 하더라”고 말했다.

이에 안재욱은 “나중에 따로 만났는데 정말 미안해했다”며 “결혼식은 결혼식 자체에 집중돼야 하는데 괜히 이목이 분산될까 봐 안 갔다고 하더라”고 설명했다.

이재룡은 이를 듣고 “이런 거 보면 소라가 동엽이보다 생각이 훨씬 깊다”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

한편 이날 방송은 ‘꺾어 마시기 금지’ ‘공평하게 원샷’ 등을 원칙으로 진행되며 유쾌한 분위기를 이어갔다. 안재욱은 늦깎이 아빠로서의 일상을 털어놓았고, 출연진들은 오랜 우정을 바탕으로 거침없는 입담을 주고받았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이소라가 안재욱 결혼식에 참석하지 않은 이유는?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴
‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?

‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?
남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’

남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’
임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”
“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소

“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소
명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다

명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다
둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다

둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다
“尹 파면 감사” 띄운 치킨집, 알고보니 불법 전광판…끝내 철거 안해

“尹 파면 감사” 띄운 치킨집, 알고보니 불법 전광판…끝내 철거 안해
정부 “엘리엇 국제투자분쟁 불복소송 승소”…1600억 배상 면해

정부 “엘리엇 국제투자분쟁 불복소송 승소”…1600억 배상 면해
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를