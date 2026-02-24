‘-13㎏ 감량’ 라미란, 결국 요요…“이렇게 먹었더니 쭉 올라와”

사진=뉴스1, SBS ‘틈만 나면,’

사진=SBS ‘틈만 나면,’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 라미란이 감량한 체중은 몇 킬로그램인가? 13kg 10kg

13㎏을 감량해 화제가 된 배우 라미란이 다이어트 근황을 공개한다.SBS 예능 ‘틈만 나면,’ 24일 방송분에서 라미란은 다이어트 근황을 솔직하게 털어놨다.유연석이 “촬영 때문에 닭가슴살만 먹는다”고 하자 라미란은 “나도 다시 식단해야 한다. 살 뺐는데 몇 개월간 먹고 싶은 걸 다 먹었다 보니 몸무게가 쭉 올라왔다”며 요요가 왔음을 고백했다. 이어 “나는 빵 안 먹어도 된다”며 ‘오늘부터 다이어트 1일’을 선언했다.지난해 라미란은 1년간 식단과 필라테스 등 운동을 병행하며 13㎏을 감량했다고 밝힌 바 있다. 요요를 방지하기 위해 한 달에 1㎏씩 천천히 꾸준한 감량을 택했지만 식단이 무너지자 요요를 막을 수 없었던 것으로 보인다.이날 그는 파주에 10년 이상 거주해 온 ‘파주살이 베테랑’으로서 지역 맛집 정보를 공개했다. 라미란은 닭볶음탕과 간장게장, 해물칼국수 등 자신만의 맛집 리스트를 밝히며 현장을 이끌었다. 그는 현지 식당 사장에게 직접 전화를 걸어 미식 장소를 섭외하는 등 ‘파주 맛집 투어’를 주도했다.그가 밥숟가락을 내려놓기 무섭게 “다음은 빵 가시죠?”라며 후식 에스코트까지 나서자 유연석은 “파주의 기운이 여기 다 모여 있어”라며 감탄해 웃음을 자아냈다.라미란의 맛집 풀코스는 24일 오후 9시 ‘틈만 나면,’에서 확인할 수 있다.강경민 기자