‘-13㎏ 감량’ 라미란, 결국 요요…“이렇게 먹었더니 쭉 올라와”

입력 :2026-02-24 10:08:18
수정 :2026-02-24 11:24:33
사진=뉴스1, SBS ‘틈만 나면,’
사진=뉴스1, SBS ‘틈만 나면,’


13㎏을 감량해 화제가 된 배우 라미란이 다이어트 근황을 공개한다.

SBS 예능 ‘틈만 나면,’ 24일 방송분에서 라미란은 다이어트 근황을 솔직하게 털어놨다.

유연석이 “촬영 때문에 닭가슴살만 먹는다”고 하자 라미란은 “나도 다시 식단해야 한다. 살 뺐는데 몇 개월간 먹고 싶은 걸 다 먹었다 보니 몸무게가 쭉 올라왔다”며 요요가 왔음을 고백했다. 이어 “나는 빵 안 먹어도 된다”며 ‘오늘부터 다이어트 1일’을 선언했다.

지난해 라미란은 1년간 식단과 필라테스 등 운동을 병행하며 13㎏을 감량했다고 밝힌 바 있다. 요요를 방지하기 위해 한 달에 1㎏씩 천천히 꾸준한 감량을 택했지만 식단이 무너지자 요요를 막을 수 없었던 것으로 보인다.

사진=SBS ‘틈만 나면,’
사진=SBS ‘틈만 나면,’


이날 그는 파주에 10년 이상 거주해 온 ‘파주살이 베테랑’으로서 지역 맛집 정보를 공개했다. 라미란은 닭볶음탕과 간장게장, 해물칼국수 등 자신만의 맛집 리스트를 밝히며 현장을 이끌었다. 그는 현지 식당 사장에게 직접 전화를 걸어 미식 장소를 섭외하는 등 ‘파주 맛집 투어’를 주도했다.

그가 밥숟가락을 내려놓기 무섭게 “다음은 빵 가시죠?”라며 후식 에스코트까지 나서자 유연석은 “파주의 기운이 여기 다 모여 있어”라며 감탄해 웃음을 자아냈다.

라미란의 맛집 풀코스는 24일 오후 9시 ‘틈만 나면,’에서 확인할 수 있다.

강경민 기자
